Opel sostiene le stelle dei rally di domani

Dal 2013, Opel e l’ADAC scrivono una storia di successo unica nel mondo dei rally. Quasi 140 partecipanti provenienti da 22 nazioni hanno finora preso parte alla corsa per l’ADAC Opel Rally Cup o l’ ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” . La coppa monomarca, progettata e organizzata in stretta collaborazione tra i due partner, definisce gli standard, rendendola la prima coppa monomarca di rally elettrica al mondo.

ADAC Opel Rally Junior Team ha festeggiato cinque titoli nel Campionato Europeo Junior dal 2015

Uno degli obiettivi del progetto comune è la promozione del talento. Dal 2013, i migliori piloti della Coppa hanno avuto la possibilità di essere promossi nell’ADAC Opel Rally Junior Team l’anno successivo e di compiere i passi successivi nel loro sviluppo di guida come piloti ufficiali Opel nel Junior European Rally Championship (JERC). Un totale di undici piloti sono saliti finora sulla scena dei rally internazionali con Opel. E non è mai stata solo l’idea olimpica ad accompagnare la promozione dei talenti di Opel e ADAC: ciò è dimostrato in modo impressionante dai migliori risultati del JERC.

Con Emil Bergkvist (Svezia, stagione 2015), Marijan Griebel (Hahnweiler/Germania, 2016), Chris Ingram (Gran Bretagna, 2017) e Mārtiņš Sesks (Lettonia, 2018), l’ADAC Opel Rallye Junior Team ha festeggiato quattro titoli di campionato europeo in una riga. La pilota italiana della Opel Tamara Molinaro ha vinto anche il campionato femminile nella stagione JERC 2017.

Quando i due partner Opel e ADAC hanno aperto nuovi orizzonti nei rally per la stagione 2021 con l’ADAC Opel Electric Rally Cup con un risultato davvero pionieristico, gli ottimi risultati sono continuati senza intoppi. Laurent Pellier è stato incoronato primo campione di una coppa monomarca di rally elettrico con la Opel Corsa Rally Electric da 100 kW (136 CV) elettrica a batteria. Di conseguenza, il francese ha vinto il quinto titolo nel Campionato Europeo Junior per l’ADAC Opel Rally Junior Team nel 2022 con la Corsa Rally4.

I campioni dell’ADAC Opel Electric Rally Cup 2022 e 2023 sono all’inizio dell’attuale stagione JERC. E anche con molto successo. Nei primi quattro rally della stagione di quest’anno, Calle Carlberg (Svezia) e Timo Schulz (Siersburg/Germania) hanno già ottenuto quattro posti sul podio tra i migliori rally junior d’Europa. Carlberg è attualmente al secondo posto nella classifica generale del Campionato Europeo e si sta dirigendo verso le ultime due gare JERC con la possibilità di vincere il titolo.

E gli ex piloti di Coppa non raccolgono allori solo nel Campionato Europeo Junior. Emil Bergkvist e Tom Kristensson hanno celebrato il titolo del Campionato del mondo Junior rispettivamente nel 2018 e nel 2020. L’inglese Chris Ingram è diventato campione europeo di rally nel 2019. Marijan Griebel del Palatinato ha aggiunto l’anno successivo al suo titolo JERC il trionfo nel Campionato Europeo U28 nel 2016, è stato anche incoronato tre volte campione tedesco di rally e si dirige verso la vittoria del titolo anche nell’attuale stagione DRM. Anche l’ex Opel junior Fabian Kreim si è assicurato tre titoli nel Campionato tedesco di rally.

In generale, la scena dei rally tedesca è dominata da piloti che hanno guadagnato i loro primi stimoli in una coppa monomarca gestita da Opel e ADAC. Con Marijan Griebel (1°), Julius Tannert (2°), Nico Knacker (4°), Tom Kässer (10°), già campione DRM2, Björn Satorius (12°) e Max Schumann (15°). Sei piloti dell’attuale top 15 nella classifica generale DRM sono state promosse da una coppa monomarca Opel.

“Promuovere il talento è estremamente importante per la nostra azienda”, sottolinea il capo della Opel Motorsport Jörg Schrott. “Il record dell’ADAC Opel Rally Junior Team con un totale di cinque titoli nel Campionato Europeo Junior è assolutamente impressionante. Come parte della famiglia Stellantis, i nostri migliori talenti hanno anche ulteriori opportunità nelle categorie più elevate del rally. Noi di Opel Motorsport siamo orgogliosi dei nostri giovani talenti e dei successi che celebriamo insieme all’ADAC dal 2013 e all’ADAC Opel Electric Rally Cup dal 2021. La casa tedesca di Stellantis sta facendo qualcosa per i giovani talenti del rally tedesco. Continueremo a fare tutto il possibile per consolidare il nostro impressionante record con ulteriori trionfi”.