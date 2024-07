Fiat, l’impegno del marchio italiano nella promozione dell’arte nostrana

Fiat ha deciso di sponsorizzare e sostenere una mostra molto speciale a Recife. Si tratta, infatti, di ciò c’è di più caro al mondo per il Bel Paese: il nostro patrimonio artistico inestimabile. Nello specifico la mostra consiste in un’esperienza immersiva sulla Cappella Sistina.

L’evento si intitola “Michelangelo: Il Maestro della Cappella Sistina” e come si intuisce dalla scelta per il nome dell’evento, la mostra propone alcuni spazi scelti nella città brasiliana che saranno dedicati alla storia e alle curiosità delle opere di uno dei più grandi artisti dell’umanità, Michelangelo Buonarroti.

L’azienda italiana Fiat, da alcuni anni interna al gruppo franco-italiano Stellantis, è da sempre promotrice dell’interazione del pubblico con diversi linguaggi, specie se riguardanti iniziative artistiche ed educative. Anche in questo caso, Fiat non poteva che confermare il suo impegno, a maggior ragione in un Paese, il Brasile, così lontano dall’Italia e così importante per il marchio.

Il sostegno del marchio italiano ha permesso di allestire uno spazio Instagrammabile come estensione delle aree espositive per contribuire a mostrare l’heritage del marchio italiano e la sua integrazione con la cultura brasiliana. “Il sostegno a questo progetto innovativo dimostra il nostro impegno nel favorire iniziative che promuovono l’accessibilità culturale, oltre a sottolineare l’importanza di Michelangelo e delle sue opere per la società. Essendo un marchio di origine italiana, Fiat offre ai visitatori anche un assaggio della sua eredità di eccellenza e innovazione in Italia, Brasile e nel mondo”, afferma Emanuele Cappellano, Presidente di Stellantis per il Sud America.

Con il patrocinio del Consolato d’Italia, la mostra immersiva permette al pubblico di immergersi nella Cappella Sistina, con proiezioni animate che consentono di esplorare gli spazi vaticani, con immagini ricreate in scala simili ciò che si può vedere nell’originale in Vaticano. Inoltre, l’esposizione include una riproduzione dello studio di Michelangelo, con manoscritti e repliche delle sue celebri sculture. I visitatori possono ammirare repliche del “David”, della “Madonna delle scale” e di molte altre famose sculture che rappresentano le diverse fasi della carriera di Michelangelo.

Il percorso di Fiat in Brasile, dunque, si rafforza anche attraverso questi strumenti culturali e di integrazione col territorio. Il marchio, inoltre, riafferma il suo impegno nel sostenere progetti accessibili per tutta la società, valorizzando i patrimoni culturali e artistici a livello globale. Organizzata dal Ministero dei Beni Culturali brasiliano, con Fiat come gold sponsor, la mostra è stata inaugurata giovedì 18 luglio presso gli spazi del RioMar Recife.