DS Automobiles ha concluso la 10a stagione del Campionato ​​di Formula E al 3° posto tra i team

DS Automobiles e il suo partner Penske Autosport hanno concluso la 10a stagione del Campionato Mondiale FIA ​​di Formula E al 3° posto sul podio nella classifica Team, grazie alla doppia vittoria a punti nell’ultima gara dell’anno, disputatasi oggi al Circuito ExCel, a Londra.

La tensione si faceva sentire prima dell’inizio del round finale del Campionato mondiale FIA ​​Formula E 2024, svoltosi questa domenica all’ExCel di Londra. L’obiettivo era chiaro tra le fila di DS Automobiles e Penske Autosport: confermare il 3° posto nella classifica a squadre e migliorare così il 5° posto ottenuto nella stagione precedente.

È stata una gara strategica e spettacolare, nella quale Jean-Éric Vergne e Stoffel Vandoorne, partiti rispettivamente dal 6° e 7° posto in griglia, sono riusciti a evitare tutte le insidie ​​della gara, padroneggiando perfettamente la gestione dell’energia. Il pilota francese è stato sempre a ridosso della top 5 in quest’ultima gara dell’anno, tagliando la bandiera a scacchi in 6a posizione, che è anche la sua posizione nella classifica finale del Campionato Piloti.

Per quanto riguarda Stoffel Vandoorne, come il giorno precedente, ha conquistato i due punti per il 9° posto, il che significa che entrambe le DS E-Tense FE23 facevano parte, ancora una volta, del gruppo di testa. Questo doppio raggiungimento di punti ha permesso a DS Penske di confermare i progressi compiuti durante questa decima stagione di Formula E, finendo sul terzo gradino del podio finale, che fa ben sperare per una promettente undicesima stagione.

Eugenio Franzetti, Direttore DS Performance: “Era la gara che stavamo aspettando. È stata molto combattuta, fisica e piena di tocchi. Ma grazie al talento dei nostri piloti e alle prestazioni della nostra DS E-Tense FE23, siamo riusciti a conquistare punti e a raggiungere il nostro obiettivo stagione: migliorare le prestazioni dell’anno scorso e finire sul podio del campionato a squadre Un grande ringraziamento a tutto il team per tutto il duro lavoro, registrando un netto miglioramento durante tutto l’anno. Facciamo ora una breve pausa e concentriamoci sulla Undicesima stagione, consapevoli che dovremo lavorare ancora di più per colmare il gap con i nostri migliori rivali.”

Jean-Éric Vergne, campione di Formula E nel 2018 e nel 2019: “Possiamo essere molto orgogliosi di ciò che abbiamo ottenuto quest’anno in campionato. È chiaramente un enorme miglioramento rispetto allo scorso anno. Sono soddisfatto anche della mia stagione, più costante della precedente. Sento di aver fatto un lavoro migliore, il che mi dà fiducia per la prossima stagione perché so che il duro lavoro alla fine ripaga sempre. Dobbiamo tenere il ritmo e sono sicuro che avremo la possibilità di vincere il campionato”.

Stoffel Vandoorne, campione del mondo di Formula E nel 2022: “Ci siamo assicurati il ​​terzo posto nella classifica a squadre, che era l’obiettivo principale di questa gara. Il secondo giorno è stato chiaramente migliore del primo, con entrambe le vetture qualificate per i duelli. La gara è stata ancora una volta un po’ caotica, ma siamo riusciti a finire il lavoro sopravvivendo a tutto. Abbiamo così aggiunto due punti per finire il fine settimana e la stagione”.