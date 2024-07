Nuova Fiat Multipla: la versione a 7 posti sarà molto interessante

Nuova Fiat Multipla che arriverà entro la fine del prossimo anno e che sarà la seconda auto della nuova famiglia Panda dopo Fiat Grande Panda arriverà sul mercato in versione a 5 posti e a 7 posti. Oggi ci vogliamo soffermare sulla versione a 7 posti che sarà molto interessante come proposta sul mercato di Fiat dato che al momento la concorrenza in quel segmento non è molto folta. Questo potrebbe fare la differenza permettendo alla casa torinese di conquistare preziose quote di mercato.

Nuova Fiat Multipla: molto spazio con la versione a 7 posti

La nuova Fiat Multipla che qui vi mostriamo in alcuni recenti render esteticamente parlando sarà simile alla Fiat Grande Panda da cui differirà per dimensioni maggiori. Si parla di circa 4,4 metri. Proprio in virtù della maggiore ampiezza ci sarà spazio anche per versioni a 7 posti come la recente Citroen C3 Aircross. Ovviamente in questo caso la capienza del bagagliaio sarà ridotta rispetto alla versione a 5 posti passando da circa 460 litri a circa 330 litri. Si tratterà dunque di una versione perfetta per le famiglie numerose e per chi ha esigenza di trasportare molte persone.

Nuova Fiat Multipla sia in versione a 5 posti che in quella da 7 posti dovrebbe avere dei prezzi molto competitivi. Si dice infatti che la versione ibrida possa partire da circa 25 mila euro mentre quelle elettrica al 100 per cento da circa 30 mila euro. La vettura nascerà su piattaforma smart car e sarà prodotta da Stellantis in Marocco a Kenitra.