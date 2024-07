Nuova Fiat Fastback: sarà così il suo design?

Nuova Fiat Fastback sarà una delle auto della nuova famiglia Panda che vedremo nel corso dei prossimi anni. Esattamente il suo debutto dovrebbe avvenire nel corso del 2026. Questa sarà dunque la terza auto della famiglia Panda dopo la Grande Panda appena presentata e la nuova Fiat Multipla che invece vedremo entro la fine del 2025.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Fiat Fastback che vedremo nel 2026

La nuova Fiat Fastback sarà un’auto globale che verrà venduta non solo in Europa ma anche in America Latina e altri continenti. In Sud America questa auto prenderà il posto della Fiat Fastback mentre in Europa della Fiat Tipo al pari della nuova Fiat Multipla.

A proposito di questa auto sul web impazzano i render che provano ad ipotizzare quello che sarà il suo aspetto. L’ultimo caso è quello del creatore digitale Kleber Silva che ha immaginato così il design di questo futuro e atteso modello che avrà dimensioni simili a quelle della nuova Fiat Multipla ma con uno stile da SUV coupé. Inoltre a differenza della Multipla che avrà anche versioni a 7 posti questa auto arriverà sul mercato solo in configurazione a 5 posti.

Nuova Fiat Fastback dunque aprirà un nuovo capitolo nella storia di Fiat e offrirà ampie possibilità alla casa torinese per far crescere ulteriormente le proprie quote di mercato. Ovviamente anche questa auto condividerà alcuni elementi di design con la nuova Fiat Grande Panda come si evince chiaramente da questa raffigurazione. Vedremo dunque se ci saranno da qui a fine anno altre novità a proposito di questo modello.