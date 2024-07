Citroën Ami torna nelle scuole con la campagna “GënerationAMI – a scuola di anti bullismo”

Si è appena conclusa la quarta edizione della campagna educativa Gëneration Ami, che per l’anno scolastico 2023-2024 si è concentrata sulla sensibilizzazione dei giovani e dei loro genitori riguardo al problema sociale del bullismo e del cyberbullismo. La campagna ha coinvolto circa 800 classi e quasi 15 mila studenti in tutta Italia. Ancora una volta protagonista la Citroën Ami

Citroën Ami, vittima a sua volta di bullismo, protagonista di “GënerationAMI – a scuola di anti bullismo”

Il nuovo progetto formativo “GënerationAMI – a scuola di anti bullismo”, realizzato in collaborazione con il Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop e patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato gestito e sviluppato da Neways, una società specializzata in comunicazione e progetti educativi. Il progetto si è concentrato sulla lotta al bullismo e al cyberbullismo, fenomeni sociali diffusi nelle scuole italiane fin dalle primarie.

Citroën Ami, al momento del suo lancio sul mercato, è stata oggetto di cyberbullismo sui social media a causa del suo aspetto esteriore, che rappresentava un design innovativo e audace. Questa reazione del pubblico ha portato a giudizi superficiali senza considerare i veri pregi e le potenzialità di questa vettura in termini di mobilità sostenibile.

Tuttavia, Citroën Ami ha saputo riscattarsi ed è diventata un grande successo commerciale nel 2024. Attualmente, è la leader nel segmento delle minicar elettriche con una quota di mercato del 46 per cento, e se si considerano tutte le alimentazioni, mantiene la leadership nel primo semestre con una quota del 30 per cento anno-to-date (YTD).

Il messaggio che Citroën Ami vuole promuovere è che sono proprio le sue peculiarità a renderla unica e speciale, dimostrando che l’innovazione nel design può essere un vantaggio competitivo significativo nel mercato automobilistico contemporaneo.

Giovanni Falcone, Managing Director di Citroën Italia, ha sottolineato l’importanza e il grande successo del progetto “GënerationAMI – a scuola di anti bullismo”. Sin dall’inizio, Citroën ha creduto fortemente in questo progetto, il quale ha superato le aspettative con la sua prima edizione. Falcone ritiene che una formazione adeguata sulle tematiche dell’inclusione, del rispetto e della sostenibilità ambientale sia cruciale per fornire alle nuove generazioni gli strumenti necessari per diventare cittadini responsabili.

Citroën Ami – 100% ëlectric, con il suo design orgogliosamente anticonformista, è visto come il veicolo ideale per abbattere pregiudizi e luoghi comuni. Falcone sostiene che attraverso il quadriciclo elettrico si possa scegliere uno stile di vita ricco di emozioni e una mobilità gioiosa e senza emissioni, enfatizzando così i valori di innovazione e sostenibilità che Citroën promuove con questo modello.