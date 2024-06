Citroen Ami offerta in Germania a 39 euro al mese

Citroën avvia ora in Germania le vendite di Citroen Ami, la soluzione di mobilità puramente elettrica che può essere guidata da persone di appena 15 anni. La rivoluzionaria due posti sarà a disposizione dei clienti dalla fine di agosto e, con un prezzo di leasing a partire da 39 euro al mese, stabilisce nuovi standard per la mobilità individuale a prezzi accessibili.

In Germania leasing da 39 euro al mese per Citroen Ami

“L’Ami è la soluzione intelligente per la mobilità urbana. Dimensioni compatte, protezione dagli agenti atmosferici e una gamma adatta all’uso quotidiano si combinano con un prezzo accessibile senza eguali. Con un prezzo a partire da 39 euro al mese, Citroen Ami è più conveniente del biglietto tedesco e offre quindi mobilità indipendente per tutti”, afferma Thomas Goldboom, responsabile di Citroën Germania.

A partire dal significativo adeguamento dei prezzi di listino delle auto e dall’avvio delle vendite della nuova ë-C3, la prima auto elettrica europea a prezzi accessibili, l’avvio delle vendite dell’Ami è il prossimo passo nella missione di Citroën di offrire a più persone l’accesso a prezzi accessibili. mobilità.

Anche la Citroën Ami è disponibile solo nella nuova colorazione “Night Sepia”. Questa nuova tonalità di grigio sostituisce il precedente colore blu standard. La soluzione di mobilità elettrica è venduta esclusivamente tramite lo store online Ami. Il cliente stipula il contratto d’acquisto direttamente con Citroën o con la banca noleggiatrice e, nell’ambito del processo di ordinazione, seleziona come luogo di consegna l’azienda partner Citroën che preferisce.

L’Ami può essere acquistata a partire da 7.990 euro oppure acquisita in leasing tramite Stellantis Financial Services. Le tariffe del leasing partono da 39 euro al mese per una durata di 36 mesi e 5.000 chilometri annui e comprendono una cauzione di 1.500 euro. Citroen Ami è la risposta pratica alle nuove aspettative di mobilità per il traffico cittadino: il modello offre un accesso più facile ai centri urbani e rappresenta una vera alternativa al trasporto pubblico, alle due ruote o agli scooter elettrici.