Nuova Lancia Ypsilon WRC: c’è chi immagina così il ritorno del brand nel campionato

Nuova Lancia Ypsilon WRC è un render del designer e creatore digitale Avarvarii che nelle scorse settimane ha immaginato quale potrebbe essere il design di una versione WRC del mitico modello che come sappiamo è stato ufficialmente presentato lo scorso 14 febbraio a Milano e che di recente ha svelato la versione HF e la HF Rally4.

Nuova Lancia Ypsilon WRC: ecco quale potrebbe essere il design del modello in caso di ritorno nel mondiale WRC

Al momento l’arrivo di una nuova Lancia Ypsilon WRC non è previsto ma ovviamente sono in tanti a sperare nel ritorno della casa automobilistica piemontese in un campionato che in passato ha regalato grandi soddisfazioni grazie alla mitica Delta che ha ottenuto numerose vittorie. Un ritorno di questo tipo sarebbe certamente auspicabile e pensiamo che Lancia ci stia pensando seriamente del resto il ritorno di immagine che deriverebbe dal WRC sarebbe davvero notevole per il brand premium di Stellantis che spera nei prossimi anni di riuscire a conquistare nuove quote di mercato in Europa dove è tornato proprio con la nuova Ypsilon a cui poi nei prossimi anni seguiranno anche le nuove Lancia Gamma e Lancia Delta.

Per il momento in attesa di sapere se davvero in futuro ci sarà una nuova Lancia Ypsilon WRC ci accontentiamo delle recenti HF e HF Rally4. La prima è dotata di un motore elettrico da 240 cavalli mentre il propulsore scelto per la HF Rally4 è un tre cilindri 1.2 turbo, appositamente sviluppato per le competizioni, con quattro valvole per cilindro e una potenza massima di 212 cavalli.