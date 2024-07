Nuova Lancia Ypsilon HF Rally: ecco in anteprima il suono del motore

La nuova Lancia Ypsilon HF Rally è stata svelata con le prime immagini nelle scorse settimane da Lancia che poi ha mostrato l’auto dal vivo per la prima volta a Parigi in occasione del lancio in quel mercato dell’intera gamma della nuova Ypsilon. Nelle scorse ore la casa automobilistica italiana ha deciso di far ascoltare il suono del motore della futura auto che sarà svelata l’anno prossimo con un post pubblicato su Instagram.

Il suono del motore della nuova Lancia Ypsilon HF rally in un post pubblicato sui social da Lancia

La casa italiana ha accompagnato il post dicendo: “Ecco il suono di qualcosa di straordinario che sta arrivando. Una leggenda si sta preparando in strada per il suo ritorno. Riuscite a percepire tutta l’emozione? Indovinate di cosa si tratta”. Della nuova Lancia Ypsilon HF Rally sappiamo ancora molto poco, solo che sarà dotata di un motore a combustione interna e non elettrico. Il motore sarà un tre cilindri da 1,2 litri, capace di erogare 212 CV. Questo modello promette di avere un sound decisamente aggressivo, in omaggio ai vecchi tempi. Ovviamente gli hashtag #LanciaYpsilonRally4HF e #HFisBack utilizzati per questo post non lasciano molti dubbi su quale sia l’auto protagonista di questo rombo.

Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nel corso delle prossime settimane da Lancia a proposito di questo atteso modello che segnerà il ritorno della casa automobilistica piemontese nel motorsport ed in particolare nel mondo dei rally.