Fiat Strada è stata la vettura più venduta in Brasile nella prima metà di luglio

A metà luglio, il pick-up Fiat Strada ha mostrato un recupero nelle vendite in Brasile, superando la Volkswagen Polo secondo i dati preliminari del Renavam (Registro nazionale degli autoveicoli). Con 4.966 unità vendute fino al 13, la Strada ha superato le 4.408 unità vendute dalla Polo. Questa continua competizione tra il pick-up Fiat e la berlina Volkswagen si ripete mese dopo mese. Fattori come le vendite dirette e le promozioni giocano un ruolo fondamentale nei risultati ottenuti dai due veicoli. È previsto che la rivalità rimarrà intensa fino alla fine dell’anno, riflettendo le dinamiche del mercato automobilistico brasiliano.

Nella prima metà di luglio Fiat Strada torna in testa alla classifica delle auto più vendute in Brasile

Nel mese di giugno Fiat Strada ha venduto 7.551 unità, in calo del 31,2 per cento rispetto al mese precedente, quando aveva venduto 10.973 unità. La Volkswagen Polo ha invece registrato un incremento del 12,4 per cento, con 9.683 unità vendute a giugno, contro le 8.484 di maggio. Questi numeri mostrano come la concorrenza tra i due modelli sia volatile e fortemente influenzata da fattori di mercato.

Oltre alla Fiat Strada e alla Polo, nelle vendite di metà luglio si sono distinti anche altri veicoli. La Fiat Argo appare al terzo posto, con 3.204 unità vendute, superando la Chevrolet Onix, che ha venduto 3.104 unità. La differenza di appena 100 unità tra Argo e Onix suggerisce che la posizione potrebbe cambiare entro la fine del mese. Anche il mercato dei SUV presenta una forte concorrenza. La Hyundai Creta è al comando con 3.017 unità vendute, seguita da vicino dalla VW T-Cross, con 2.948 unità.

Fiat Mobi, che figura all’ottavo posto con 2.435 unità vendute, dovrebbe ricevere un motore FireFly l’anno prossimo, cosa che potrebbe influenzare le sue vendite future. La maggior parte delle vendite Mobi sono rivolte ai proprietari di flotte. La Fiat Fastback, con 2.150 unità vendute, si avvicina molto alla Jeep Renegade, che ha venduto 2.138 unità. Il futuro della Renegade in Brasile è ancora incerto a causa dell’arrivo della Avenger, prodotta a Porto Real (RJ), a partire dal 2026. Dunque per Fiat, grazie soprattutto a Fiat Strada, un altro mese molto positivo in Brasile.