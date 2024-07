Nuova Fiat Fastback: con il suo SUV coupé Fiat pronta ad entrare in una nuova era

Chi lo avrebbe mai detto fino a qualche tempo fa che Fiat avrebbe avuto in gamma un SUV coupé? Questo è quello che accadrà con il debutto nel 2026 della nuova Fiat Fastback, il modello, che potrebbe anche avere un nome diverso, sarà un’auto globale che verrà venduta in tutto il mondo da Fiat e non solo in America Latina come avviene attualmente con la Fiat Fastback che dovrebbe generare queso modello.

Nel 2026 con il debutto della nuova Fiat Fastback la casa torinese pronta a conquistare nuovi clienti

Dunque con la nuova Fiat Fastback la principale casa automobilistica italiana si prepara ad entrare in una nuova era con una gamma di auto rinnovata che dovrebbe permettere al marchio di poter conquistare nuove preziose quote di mercato. Questo modello arriverà sul mercato dopo la Fiat Grande Panda che è stata svelata nelle scorse settimane con le prime immagini senza veli e la cui presentazione ufficiale avverrà il prossimo 11 luglio e anche dopo la nuova Fiat Multipla il cui debutto incece è previsto nel corso del prossimo anno.

La nuova Fiat Fastback dunque sarà la terza auto della nuova famiglia Panda annunciata da Fiat nei mesi scorsi. Qui vi mostriamo alcuni render che immaginano quello che potrebbe essere l’aspetto di questo futuro modello destinato ad avere un ruolo importante all’interno della gamma di Fiat nel prossimo decennio.

Ricordiamo che comunque con l’arrivo della nuova Fiat Fastback le novità per la gamma del produttore di Torino sono destinate a continuare. Infatti nel 2027 dovrebbe arrivare anche un nuovo pickup e poi a seguire anche un Camper. Dunque tanta carne al fuoco per Fiat che vuole continuare ad essere protagonista del mercato consolidandosi sempre di più come un vero e proprio brand globale.