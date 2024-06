Le nuove Fiat Argo, Fastback, Pulse e Strada si ispireranno alla Grande Panda

Anche in Sud America ed in particolare in Brasile si sta parlando tanto in questi giorni della nuova Fiat Grande Panda. Infatti a differenza di quanto avvenuto fino ad ora Fiat ha deciso che in futuro avrà una unica gamma di auto in tutto il mondo e non due differenti tra Europa e Sud America come attualmente. Questo significa che dalla Fiat Grande Panda deriveranno le nuove Fiat Argo, Fastback, Pulse e Strada che vedremo nel corso dei prossimi anni.

Grande Panda ispirerà la futura gamma di auto sudamericane di Fiat

In pratica la nuova Fiat Argo sarà la grande Panda che abbiamo visto con le prime immagini ufficiali la scorsa settimana. Questa auto in Sud america sostituirà anche la Mobi. La nuova generazione di Fastback invece sarà quel modello che in Europa debutterà ne 2026 e che al momento è stata soprannominata Panda Fastback. Fiat Strada invece sarà sostituita dalla Panda pickup il cui arrivo è previsto nel 2027. Questo modello sarà venduto sia in Sud America che in Europa. La nuova Fiat Pulse invece sarà quella che in Europa verrà chiamata molto probabilmente nuova Fiat Multipla, una vettura il cui debutto è previsto il prossimo anno e che sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco.

Tutte queste auto saranno prodotte in Brasile presso lo stabilimento Fiat di Betim. In questo modo finalmente la casa italiana avrà una gamma di auto globale la stessa in tutti i continenti anche se in base all’area di riferimento cambieranno i nomi. La Grande Panda si chiamerà Argo in Sud America mentre la nuova Multipla nuova Pulse. Strada e Fastback potrebbero mantenere lo stesso nome.