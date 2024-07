Fiat Grande Panda: fungerà da base per un nuovo SUV di Jeep?

Fiat Grande Panda è la grande novità di questo 2024 per quanto riguarda la principale casa automobilistica italiana. Le prime immagini ufficiali sono state diffuse nelle scorse settimane ma solo lo scorso 11 luglio è avvenuta la presentazione ufficiale del modello che avrà una versione ibrida e una elettrica al 100 per cento con prezzi che dovrebbero partire da cireca 19 mila euro per la prima e da poco meno di 25 mila euro per la seconda.

Un futuro SUV compatto di Jeep avrà come sua base la nuova Fiat Grande Panda?

Oltre a rappresentare un modello fondamentale per il futuro di Fiat da cui deriveranno altre vetture tra cui la nuova Multipla e la nuova Fastback, Fiat Grande Panda potrebbe fungere anche da base per un nuovo SUV compatto di Jeep lungo circa 4 metri che permetterebbe alla casa americana di far debuttare negli Stati Uniti un SUV elettrico low cost con prezzi di partenza inferiori ai 25 mila dollari.

Ricordiamo che Fiat Grande Panda è dotata di un’architettura elettrica con batteria da 44 kWh e un motore a trazione anteriore da 113 CV. Dunque potrebbe essere questa la base per questo eventuale modello pensato per il Nord America al posto della Renegade che è uscita di scena in quel mercato alcuni mesi fa.

Un’altra opzione potrebbe essere l’esportazione o l’adattamento di un modello elettrico sulla base della Jeep Avenger per il mercato statunitense, ma ciò comporterebbe un prezzo significativamente più elevato, stimato intorno ai 39.000 dollari. Dunque in questo caso verrebbe meno la promessa fatta dal CEO di Stellantis Carlos Tavares che aveva detto nei mesi scorsi durante una sua visita negli USA che Jeep stava pensando ad un SUV elettrico compatto low cost.

Vedremo in proposito che novità arriveranno nel corso dei prossimi mesi da Jeep e dal gruppo Stellantis.