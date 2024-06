Nuova Fiat Multipla 2025: ci farà rimpiangere la mitica monovolume?

Nuova Fiat Multipla sarà la seconda auto della nuova famiglia Panda che farà il suo debutto nel corso del 2025. La vettura nascerà su piattaforma smart car e sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco. Questa auto sarà molto diversa dalla sua celebre antenata. Infatti si tratterà di un crossover di segmento C lungo circa 4,4 metri con 7 posti a sedere che avrà il compito di sostituire nella gamma della principale casa automobilistica italiana la Fiat Tipo che uscirà di scena alla fine del prossimo anno.

In tanti si domandano se la nuova Fiat Multipla sarà un successo o ci farà rimpiangere la vecchia monovolume

A proposito della nuova Fiat Multipla sappiamo anche che sarà una vettura molto spaziosa che come la nuova Fiat Panda punterà su un rapporto qualità prezzo molto competitivo sia per quanto riguarda le versioni con motore a combustione sia per quello che concerne le versioni elettriche al 100 per cento che saranno dotate di batterie LFP.

Quello che in tanti si domandano è se questa auto avrà il successo sperato o se ci farà rimpiangere la vecchia Multipla che nonostante abbia da sempre diviso in due la critica per via del suo strano aspetto è una vettura che ancora oggi viene ricordata in maniera positiva.

La nuova Fiat Multipla dovrà dimostrare di essere un veicolo esteticamente interessante oltre che pratico e funzionale per poter così sostituire degnamente Fiat Tipo che comunque nel corso della sua lunga carriera si è ben comportata.

Per quanto riguarda il suo debutto si vocifera possa avvenire nel corso dell’estate 2025. Vedremo se nel frattempo arriveranno ulteriori indizi su quelle che saranno le sue caratteristiche e il suo design. Per il momenti ci dobbiamo accontentare dei vari render fin qui pubblicati sul web oltre che delle immagini teaser della versione concept che sono state pubblicate dalla stessa casa torinese negli scorsi mesi.