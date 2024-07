Il Team Peugeot TotalEnergies finisce in zona punti alla 6 Ore di San Paolo

Avendo optato per la partenza con gomme dure dopo un periodo difficile in qualifica (dove hanno concluso al 16 ° e 17 ° posto ), le Peugeot 9X8 Hypercar hanno rapidamente risalito la classifica generale. Dopo un’ora di gara, un sorpasso superbo di Nico Müller ha portato la 9X8 n. 93 oltre una Porsche in 12 ° posizione, appena davanti alla vettura n. 94 guidata da Loïc Duval, a cui era stata inflitta una penalità di cinque secondi a seguito di una collisione in pista.

Il team Peugeot TotalEnergies ottiene il suo miglior risultato dal debutto della 9X8 2024 ad aprile

Nico e Loïc hanno continuato con la Peugeot per un secondo stint con una strategia di pneumatici che si adattava perfettamente alle condizioni della pista. Nella vettura n. 93, l’asso svizzero Nico Müller ha superato tre Hypercar in rapida successione per salire all’ottavo posto assoluto, mentre il suo compagno di squadra stava girando vicino alla top ten nonostante gli fosse stata inflitta un’altra penalità. Poco prima della loro seconda sosta per il rifornimento, i pit stop degli altri piloti di testa hanno fatto sì che le PEUGEOT 9X8 n. 93 e n. 94 salissero al secondo e settimo posto!

Nico Müller (85 giri, 366 km) e Loïc Duval (83 giri) hanno poi ceduto il volante a Mikkel Jensen e Paul di Resta, che hanno guidato in modo brillante per mantenere la posizione durante un secondo doppio stint. Poco dopo la metà della gara, il danese (n. 93 9X8) ha tenuto con il fiato sospeso gli oltre 73.000 tifosi di Interlagos con una spettacolare battaglia con Ferrari e Porsche per il quinto posto.

Dopo due ore di sforzi sulla pista più corta della stagione, ma comunque molto impegnativa, Mikkel e Paul hanno lasciato il volante a Jean-Eric Vergne e Stoffel Vandoorne, che hanno combattuto duramente fino alla bandiera a scacchi. Con 235 giri (1.012 km) percorsi senza alcun intoppo tecnico, la Peugeot 9X8 n. 93 ha tagliato il traguardo all’ottavo posto, mentre la vettura n. 94 ha concluso la gara in 16a posizione .

“Avevamo la migliore strategia possibile con gomme dure all’inizio della gara “, ha riassunto Olivier Jansonnie, direttore tecnico di Peugeot Sport. ” Ha pagato perché la vettura n. 93 ha rapidamente scalato la classifica. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo per questa gara, che era quello di combattere con BMW, Alpine e Lamborghini e alla fine, abbiamo finito davanti a loro. Chiaramente non avevamo il ritmo, ma penso che siamo riusciti a ottenere il meglio da quello che potevamo fare. Sono soddisfatto del modo in cui abbiamo affrontato le cose. Avevamo sicuramente la strategia giusta. Ora dobbiamo trovare un po’ di ritmo in modo da poter combattere in testa “.

Il Campionato mondiale endurance FIA ​​torna nel continente americano per la sesta tappa, la Lone Star Le Mans, che si terrà ad Austin, in Texas, il 1° settembre.

Jean-Marc Finot, vicepresidente senior di Stellantis Motorsport ha dichiarato: “Essendo a circa un secondo dalla pole position in qualifica, l’alto livello di competizione in questo campionato ci ha purtroppo piazzati in fondo alla griglia. Abbiamo fatto una buona gara grazie a una strategia di gomme impeccabile all’inizio, che ha permesso alla vettura n. 93 di fare una grande rimonta. Sfortunatamente, la vettura n. 94 di Peugeot ha ricevuto una penalità e poi è rimasta bloccata nel traffico. L’ottavo posto è buono, ma non siamo completamente soddisfatti perché vogliamo lottare per le posizioni sul podio. Tuttavia, il team ha fatto un buon lavoro per ottenere il massimo dal pacchetto in questa gara”.

Mikkel Jensen (n. 93 PEUGEOT 9X8) ha affermato: “Se mi avessero offerto un ottavo posto questa mattina, l’avrei preso dopo essermi qualificato in 17a posizione . Le cose sono andate bene in gara per noi perché la macchina si è comportata bene con le gomme dure. Abbiamo notato che alcuni concorrenti avevano difficoltà con le gomme medie, mentre la vettura del Leone era piuttosto veloce con la mescola dura. Il team aveva un’eccellente strategia all’inizio con gomme nuove sulla destra per Nico. Poi siamo riusciti a fare doppi stint, quindi abbiamo fatto un buon lavoro oggi”.

Loïc Duval (n. 94 PEUGEOT 9X8) ha dichiarato: “Ci hanno dato una penalità di cinque secondi per una piccola collisione in pista e poi una penalità di dieci secondi nella corsia box. Nonostante questo, eravamo ancora in lizza per finire a metà gruppo. Ma ci mancava il ritmo nell’ultima parte dello stint ed è stato difficile per le gomme posteriori. La nostra strategia di gomme era buona nelle prime fasi della gara, ma poi i nostri concorrenti si sono adattati ed è diventato sempre più difficile fare la differenza”.