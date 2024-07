Nuova Fiat 500 Hybrid: arriva in anticipo? Ecco come si chiamerà

Nuova Fiat 500 Hybrid sarà la futura versione ibrida della Fiat 500e. Questa auto sarà prodotta presso lo stabilimento di Mirafiori con l’obiettivo di aumentare la produzione della fabbrica che vive un momento difficile, caratterizzato da numerosi stop alla produzione e che infatti questa estate chiuderà i battenti molto prima del previsto e cioè il 15 luglio.

Nuova Fiat Hybrid: arrivo anticipato e cambio di nome per la vettura

Nuova Fiat Hybrid secondo indiscrezioni provenienti dai Paesi Bassi potrebbe anticipare il suo debutto. Se inizialmente si pensava che il suo arrivo potesse avvenire tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, gli olandesi di Autoweek parlano invece del 2025. Dunque ci potrebbe essere un leggero anticipato sui tempi di lancio per velocizzare l’avvio della sua produzione risolvendo i problemi dello stabilimento Stellantis Mirafiori.

Inoltre Autoweek ha pure fornito una gustosa anticipazione su quello che sarà il nome di questa futura versione di 500. A quanto pare non si chiamerà nuova Fiat 500 Hybrid ma più semplicemente Fiat 500 ibrida. Questo per evidenziare in maniera ancora più forte ed evidente la sua anima italiana. Questa auto infatti sarà pubblicizzata come miglior frutto del made in Italy automobilistico. Da qui la decisione di utilizzare per il suo nome termini italiani e non inglesi.

Per il resto la nuova Fiat 500 Hybrid anzi ibrida sarà molto simile esteticamente all’attuale Fiat 500e sia all’interno che al suo esterno. Il motore sarà lo stesso della versione attuale e cioè il FireFly 1.0 da 70 cavalli prodotto a Termoli. I prezzi dovrebbero essere leggermente maggiori rispetto al modello attuale la cui produzione è stata interrotta in maniera definitiva in Polonia a Tychy di recente. Ricordiamo infine che oltre a questa auto a Mirafiori nei prossimi anni sarà prodotta anche una nuova versione di Fiat 500e con un prezzo più basso e più autonomia sfruttando le nuove tecnologie in possesso di Stellantis.