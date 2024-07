Nuova Alfa Romeo Giulia: continuano le ipotesi sul suo look

Nuova Alfa Romeo Giulia è sempre più vicina al suo debutto. Tra meno di due anni la seconda generazione della berlina del Biscione sarà una realtà. La sua presentazione infatti è stata fissata per la primavera del 2026. Nel frattempo sul web si moltiplicano le ipotesi su quello che potrebbe essere il suo design sulla base di quanto trapelato fino ad oggi.

Sarà così la nuova Alfa Romeo Giulia che vedremo nella primavera del 2026?

La nuova Alfa Romeo Giulia dovrebbe assumenre le sembianze di una berlina coupè con il lunotto particolarmente inclinato. Sulla base di queste voci il canale di YouTube Q-Cars ha provato ad immaginare quale potrebbe essere il nuovo look di Giulia facendosi aiutare dall’Intelligenza Artificiale. Nrl video la vettura è stata soprannominata Alfetta, ma le dimensioni e la forma, sono chiaramente quelle della futura Giulia.

La nuova Alfa Romeo Giulia 2026 incarnerà la nuova filosofia di design di Alfa Romeo attraverso la sua silhouette dinamica e la coda tronca. In questa versione ipotetica realizzata da Q-Cars la distintiva griglia “trilobo” di Alfa Romeo è al centro della fascia anteriore. Come sappiamo però le future auto del Biscione compresa la nuova Giulia avranno una parte anteriore simile a quella di Junior con fari sotti e calandra chiusa.

Nuova Alfa Romeo Giulia nascer su piattaforma STLA Large e sarà prodotta presso lo stabilimento di Cassino. La vettura dovrebbe essere solo elettrica se non ci saranno ripensamenti con varianti che andranno dalla base con circa 350 cavalli fino alla top di gamma Quadrifoglio con circa 1000 cavalli. Non si esclude che alla fine possa esserci almeno una versione termica dato che la piattaforma STLA Large lo consente. Molto dipenderà da come cresceranno nei prossimi anni le vendite delle auto elettriche che per il momento sembrano crescere meno velocemente del previsto.