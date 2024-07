Ram apre Ram House a Florianópolis

Vivendo il suo momento migliore in Brasile, il marchio Ram ha appena aperto la quarta unità della sua Ram House a Florianopolis capitale di Santa Catarina. L’unità segna l’arrivo del primo concept store nella regione meridionale del Paese.

Attualmente in Brasile esistono quattro concept store che rappresentano lo stile di vita e il servizio premium di Ram

Ram House Florianópolis, che rappresenta il posizionamento premium del marchio, porta con sé tutto il lusso, la raffinatezza e la modernità che sono il volto della potenza senza pari del brand americano di Stellantis. Oltre a mantenere l’architettura e le decorazioni ispirate ai fienili americani, che ricordano le origini del marchio, l’ambiente ha tutta l’atmosfera che rappresenta lo stile di vita del marchio. Vale la pena ricordare che il flagship store è stato aperto in modo pionieristico in Brasile, evidenziando il suo concept come unico al mondo.

Il negozio dispone già della linea più completa di pick-up premium del Brasile, incluso il Rampage, un successo di vendite che ha posizionato Ram in una nuova posizione nel mercato brasiliano, stimolando la crescita del marchio mese dopo mese con tutta la sua capacità.

Attualmente esistono quattro concept store che rappresentano lo stile di vita e il servizio premium del marchio, situati ad Alphaville (Barueri), San Paolo, Goiânia e Florianópolis. Oltre a tutti i modelli Ram e agli accessori originali Mopar, i clienti possono scoprire anche gli articoli esclusivi del Ram Store come la linea di posate con materiali pregiati e altamente durevoli, borse, valigie e stivali realizzati con pellami autentici e nobili del marchio pecore e goditi ancora l’incantevole Ram Café