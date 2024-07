Nuova Peugeot 2008: avviata la produzione presso lo stabilimento Stellantis a El Palomar

Stellantis annuncia l’inizio della produzione in serie presso la sua unità produttiva di El Palomar della Nuova Peugeot 2008. Questo nuovo modello rafforza l’impegno del gruppo in Sud America, dove l’azienda mantiene la sua leadership e capacità di progettare, sviluppare e produrre le automobili più moderne della regione, espandendo il proprio business, rivalutando il valore dei suoi marchi iconici e, soprattutto, soddisfacendo le esigenze dei propri clienti.

Nuova Peugeot 2008: investimento da 270 milioni per il primo SUV prodotto da Stellantis Argentina nel suo stabilimento di El Palomar

Con un investimento di 270 milioni di dollari, con più di 400 tecnici e ingegneri coinvolti, più di 950.000 km percorsi e 500 veicoli coinvolti in test e controlli di qualità e con più di 1.500 test effettuati in Europa, USA, Brasile e nel Nord Argentina, inizia la produzione del primo SUV Stellantis prodotto nel nostro Paese; che rappresenterà la nascita di un prodotto che segnerà una pietra miliare nella produzione nazionale, nel segmento più competitivo del mercato.

La sua produzione in Argentina segna l’incorporazione del secondo esponente ad utilizzare la piattaforma CMP (Common Modular Platform). Si tratta della struttura modulare e multienergia di Stellantis che è dedicata alla produzione di veicoli compatti (segmento B), di fascia media (segmento C) e Suv compatti. Questa piattaforma è un fattore di differenziazione poiché fornisce al modello prestazioni, robustezza e comfort per un’esperienza di guida davvero unica.

Con la conferma della produzione del Nuovo SUV Peugeot 2008 nello stabilimento di El Palomar, sono iniziate diverse trasformazioni industriali per accogliere il nuovo modello sulla linea di produzione. Questo processo ci ha permesso di prendere il design dell’Europeo 2008 e di apportargli diversi adattamenti per la nostra regione, che si concentrano principalmente sulle sospensioni per condizioni di guida adatte alla nostra regione, e con un nuovo motore turbo T200 riconosciuto per essere presente in altre Stellanti marchi in America Latina.

L’adattamento effettuato presso lo stabilimento di El Palomar ha comportato il lavoro sullo sviluppo di matrici in modo che tutte le sagome necessarie del nuovo modello potessero essere stampate e incorporate nella piattaforma CMP.

Nel caso del processo di Verniciatura, nuove tecnologie e un colore esclusivo vengono incorporati nelle opzioni del marchio, il Grigio Selenio, e la verniciatura bicolore viene lanciata per la prima volta a Palomar, grazie ad una nuova linea di verniciatura esclusiva per rispondere a questa possibilità. .

Infine, nel processo di assemblaggio della nuova Peugeot 2008, la novità principale è l’inserimento dell’apertura del tetto in vetro per il nuovo modello, a differenza di quanto accade con la produzione della 208, che è fissa. Questo miglioramento è solo un esempio del lavoro di sviluppo di miglioramenti effettuato con fornitori nazionali e regionali, come paraurti, sedili, moquette, plastiche interne e un gran numero di parti che collaborano per raggiungere un livello di integrazione nazionale di 40 per cento.