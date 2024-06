Nuova Peugeot 2008: Stellantis annuncia il lancio in Brasile e Argentina con un teaser

In Brasile e Argentina fino ad ora Peugeot vendeva la precedente generazione del SUV 2008. La nuova Peugeot 2008 era presente in quei paesi solo nella versione 100 per cento elettrica. Adesso però con un teaser la casa automobilistica del Leone ha annunciato l’imminente debutto della nuova generazione anche per quanto riguarda le versioni termiche.

Con un teaser Stellantis conferma l’imminente arrivo della nuova Peugeot 2008 in versione termica in Brasile e Argentina

Le immagini teaser, con il frontale che mette in risalto i fari a LED e le luci diurne verticali, non fanno altro che confermare che il look sarà praticamente identico al modello già presentato in Europa. Un’immagine che mostrava il nome Peugeot sul portellone posteriore rivelava un logo oscurato e la lanterna orizzontale divisa in tre blocchi luminosi. Quello grande porta anche il nuovo stemma Peugeot.

Prodotta da Stellantis nella fabbrica di El Palomar in Argentina, proprio come la 208, la nuova Peugeot 2008 si allinea al recente restyling europeo, inclusa una griglia più elegante con dettagli ispirati al design della berlina 508. Inoltre saranno rivisti i fari con una nuova disposizione delle luci interne, tripli LED diurni verticali sul paraurti, cerchi ridisegnati e adozione del rinnovato logo Peugeot.

Nell’abitacolo della nuova Peugeot 2008 per Brasile e Argentina sarà presente un sistema multimediale con schermo da 10 pollici nelle versioni più costose e da 7 pollici nelle finiture più economiche. Anche nei modelli di punta (che in Europa sono Allure e GT) il quadro strumenti è digitale da 10 pollici e di nuova concezione, compresi elementi con effetto 3D. La gamma di versioni sarà composta dalle finiture Active, Allure e GT-Line.

Il modello in questione avrà motori termici, in particolare il 1.0 turbo da 130 CV utilizzato da diversi modelli del gruppo Stellantis. Viene preso in considerazione anche il 1.3 turbo da 185 CV, utilizzato su Jeep Compass, Fiat Toro e Fiat Fastback.