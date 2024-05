Peugeot 208 è stata l’auto più venduta ad aprile in Argentina

Peugeot con il suo modello di produzione nazionale, ha guidato la classifica delle auto più vendute del mercato argentino nel mese di aprile 2024. Nel quarto mese dell’anno, la Peugeot 208 è stata la vettura più scelta dagli argentini, chiudendo con una quota di mercato dell’8,1 per cento. Leader indiscusso del segmento B-Hatch in quel Paese, la Peugeot 208 ha registrato più di 92.000 unità immatricolate dal suo lancio nell’agosto 2020.

Prodotta a El Palomar, Peugeot 208 ha ottenuto una quota di mercato dell’8,1% con 2.525 unità immatricolate

Il successo della Peugeot 208 in Argentina è senza dubbio uno dei pilastri indiscutibili della leadership di Stellantis in Argentina e nella regione. Le ottime vendite del modello hanno un impatto diretto sulla produzione dello stabilimento di El Palomar, provincia di Buenos Aires.

Questo veicolo di Peugeot rappresenta un vero e proprio punto di riferimento nel mercato locale, non solo per il suo design innovativo e la tecnologia avanzata, ma anche per le sue attrezzature associate al comfort e alla sicurezza. Insieme alla ridefinizione della posizione di guida con l’I-Cockpit 3D, esaltano l’esperienza di guida alla sua massima espressione.

La Peugeot 208 in Argentina prevede 6 configurazioni principali in termini di motore, trasmissione e livelli di equipaggiamento. Fin dall’ingresso in gamma, la 208 presenta un ottimo livello di equipaggiamento e prevede ampi contenuti tecnologici nelle versioni e nei pack standard. Le sue prestazioni sono state potenziate anche dal successo delle sue animazioni di fascia alta, tra cui le serie speciali Style e Roadtrip.