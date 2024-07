Opel: sistemi di assistenza alla guida avanzati per i nuovi veicoli commerciali

Che si tratti del trasporto di pacchi e attrezzature di grandi dimensioni o del percorso verso il cantiere, i veicoli commerciali leggeri vengono spesso utilizzati a intervalli ravvicinati come “cavalli da lavoro” flessibili e moderni. La frenesia ne fa parte. Per facilitare il lavoro quotidiano agli autisti dei nuovi Opel Combo Electric, Opel Vivaro Electric e Opel Movano Electric (nonché delle varianti ad alimentazione convenzionale), della nuova generazione di veicoli commerciali della casa tedesca e dei modelli di auto con Blitz – offre un’ampia gamma speciale di sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia. Garantiscono che i livelli di stress diminuiscano e la sicurezza aumenti per tutti gli utenti della strada.

Ampia gamma di aiutanti elettronici per i nuovi Opel Combo, Vivaro e Movano

Le manovre in spazi ristretti sono uno dei compiti più comuni che i veicoli commerciali leggeri devono affrontare ogni giorno. In tali situazioni, i conducenti devono sapere esattamente cosa succede dietro e accanto al loro veicolo, per la propria sicurezza e quella degli altri. Il nuovo Opel Combo e il nuovo Opel Vivaro offrono la soluzione perfetta grazie alla loro visibilità dinamica a 360 gradi.

Il sistema di visione dinamica a 360 gradi è composto da due telecamere, una sopra le porte posteriori e l’altra sotto lo specchietto laterale del passeggero. Le immagini catturate dalle telecamere vengono visualizzate nel nuovo specchietto retrovisore digitale. Durante la guida il conducente può vedere la zona retrostante il Combo e il Vivaro; Se attiva la leva degli indicatori di direzione, può vedere l’angolo cieco che normalmente si trova sul lato. Rispetto agli specchi convenzionali, il sistema offre una panoramica migliore e più completa. Ciò riduce il rischio di trascurare altri veicoli, biciclette o pedoni nelle immediate vicinanze e rende le manovre, le svolte e la retromarcia notevolmente più sicure.

La visuale dinamica a 360 gradi è solo un esempio dell’ampio portafoglio di sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia dei nuovi Opel Combo e Vivaro. Un totale di fino a 18 aiutanti elettronici, molti dei quali già di serie, rendono i viaggi di lavoro quotidiani in entrambi i modelli di veicoli commerciali più sicuri e rilassati. Questi includono il regolatore di velocità intelligente e l’assistente al mantenimento della corsia, nonché l’avviso di collisione frontale con funzione di frenata di emergenza e l’avviso di sonnolenza. Come optional è disponibile anche il cruise control adattivo, che rende più confortevoli soprattutto i viaggi lunghi.

Anche il regolatore di velocità adattivo con funzione Stop & Go è uno dei 21 sistemi di assistenza del nuovo Movano. Nel complesso, rendono il furgone Opel il leader nel suo segmento. In combinazione con il mantenimento della corsia, l’assistente agli ingorghi e il servosterzo elettrico, Movano è uno dei primi veicoli della sua categoria a consentire la guida assistita di livello 2. Ciò significa che il “grande” di Opel può funzionare a velocità di fino a 30 km/h, ad esempio nel traffico lento, sterzando, frenando e accelerando in modo indipendente. Nel lento flusso del traffico il conducente non deve più premere il pedale dell’acceleratore o del freno, ma deve solo poter intervenire in qualsiasi momento se necessario.

Il sistema di avviso di stanchezza del Movano serve anche ad aumentare l’attenzione del conducente. Il sistema invita a fare una pausa se rileva segni di stanchezza o se il conducente non reagisce né impartisce comandi allo sterzo o ad altri comandi durante un lungo periodo di guida. Numerosi altri sistemi di assistenza come il riconoscimento dei segnali stradali, l’avviso di collisione frontale con funzione di frenata di emergenza e l’assistente al parcheggio completano l’offerta.

Con l’ampia gamma di sistemi di assistenza all’avanguardia per la nuova generazione di Opel Combo, Vivaro e Movano, il marchio del fulmine rende il lavoro quotidiano più piacevole, rilassato e, soprattutto, più sicuro per i conducenti di veicoli commerciali leggeri.