Opel apre gli ordini per il nuovo Combo Electric

Opel ha già mostrato le prime immagini e le prime caratteristiche della prossima generazione di Combo, ora è possibile ordinare anche la nuova vettura con tetto alto e fulmine: il nuovo Opel Combo Electric, priva di emissioni locali, è ora disponibile. A prima vista, la nuova generazione del pratico furgone per tutti i giorni e per la famiglia si presenta ai clienti con il caratteristico volto del marchio Opel Vizor.

Aperti gli ordini per il Nuovo Combo Electric che in Germania parte da 38.600 euro

Inoltre, per la prima volta nella sua storia, il Combo offre la luce adattiva Intelli-Lux LED Matrix antiriflesso leader della categoria – di serie. Il sistema di infotainment multimediale gestito in modo intuitivo con touchscreen a colori da 10 pollici garantisce il miglior intrattenimento e connettività già dalla versione entry-level – connessione wireless per smartphone inclusa. Inoltre, numerosi sistemi di assistenza – il Combo Electric può avere a bordo fino a 18 aiutanti elettronici se lo si desidera – rendono il viaggio più sicuro. Inoltre, il nuovo veicolo elettrico offre ora un’autonomia fino a 345 chilometri (secondo WLTP), circa 60 chilometri in più rispetto a prima.

“Con l’inizio degli ordini per il nuovo Combo Electric, i servizi navetta, gli appassionati di outdoor e le famiglie possono ora ordinare la prossima generazione del loro tuttofare mobile. Tecnologie all’avanguardia, guida completamente elettrica, priva di emissioni locali e molto spazio rendono l’auto di grande cilindrata una compagna moderna, confortevole e sostenibile. E con il suo design raffinato che include il frontale Opel Vizor, il nuovo Combo attirerà l’attenzione nella vita di tutti i giorni così come in vacanza”, afferma Patrick Dinger, brand manager Opel in Germania.

Il Combo Electric a batteria offre una mobilità senza compromessi, adatta ai viaggi e che risparmia risorse. Il nuovo monovolume elettrico consente un viaggio silenzioso e senza emissioni locali fino a 345 km (secondo WLTP) con una sola carica. Ciò è reso possibile dall’ulteriore sviluppo della trasmissione completamente elettrica e dalla pompa di calore ad alta efficienza, che aiuta a preservare l’autonomia della batteria a basse temperature. E grazie alla pratica posizione sotto il pavimento della batteria, i passeggeri beneficiano di uno spazio esemplare in cabina.

Alimentato dal motore elettrico da 100 kW (136 CV) e 270 Newton metri di coppia, il nuovo Combo Electric può raggiungere una velocità massima di 135 km/h. A seconda delle preferenze personali, i conducenti possono scegliere tra le modalità di guida Eco, Normal e Power. Il nuovo sistema di frenata rigenerativa può essere regolato su tre livelli di recupero tramite i paddle shift dietro al volante. Con il caricabatterie di bordo da 11 kW (di serie in Germania), la batteria può essere rapidamente alimentata con corrente alternata. Può anche essere ricaricata all’80 percento della sua capacità in circa 30 minuti presso una stazione di ricarica rapida CC da 100 kW.

La nuova generazione di Combo è il veicolo ideale per le famiglie. I clienti possono scegliere ancora una volta tra due lunghezze del veicolo: la versione da 4,41 metri con spazio per un massimo di cinque persone, mentre la versione da 4,76 metri (Combo XL) può ospitare facoltativamente fino a sette passeggeri in tre file. Se lo si desidera, il Combo Electric offre ulteriore flessibilità con tre sedili singoli nella seconda fila. A seconda della configurazione dei sedili, il Combo XL offre fino a 4.000 litri (fino al tetto e con il sedile del passeggero anteriore abbassato) di volume di carico. Caratteristiche come il finestrino apribile separatamente nel portellone posteriore facilitano l’accesso all’area di carico. 27 opzioni di stivaggio nell’abitacolo e il tetto panoramico opzionale con versatile vano di stivaggio superiore offrono fino a 186 litri di spazio per gli oggetti di uso quotidiano.

La nuova generazione di Combo offre numerose tecnologie di punta che rendono la vita quotidiana in movimento più rilassata e sicura. Per la prima volta nella sua storia, lo spazioso Combo è dotato di Intelli-Lux LED Matrix Light adattivo e antiriflesso, leader della categoria. I punti salienti dei 18 sistemi di assistenza alla guida all’avanguardia includono l’Adaptive Cruise Control con funzione stop & go e la telecamera posteriore ad alta risoluzione a 180 gradi. Oltre a molti sistemi standard, altri assistenti elettronici come l’avviso di angolo cieco o Intelli-Grip completano l’ampio portafoglio. E il cockpit ergonomico riprogettato, che può essere ordinato con il display informativo per il conducente da 10 pollici completamente digitale, fornisce tutte le informazioni importanti, inclusi i dati sul consumo di energia e sulla ricarica.