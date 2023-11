Nuovo Opel Movano ridefinisce gli standard della sua categoria

Il nuovo Opel Movano è pronto ad affrontare i pesanti compiti della vita lavorativa che lo attendono. Con la sua vasta gamma di allestimenti, un volume di carico fino a 17 m3 e un carico utile di 2 tonnellate, il più grande veicolo utilitario leggero (LCV) del marchio Blitz è ancora più impressionante che mai. Ma se il nuovo Movano conserva tutte le sue qualità leader nella sua categoria, ne aggiunge di nuove, come i sistemi avanzati di assistenza alla guida che consentono per la prima volta la guida autonoma di livello 2.

Svelato il nuovo Opel Movano

Soprattutto, con il nuovo Movano Electric, Opel continua la sua strategia di elettrificazione , portando una potenza ancora maggiore e una maggiore autonomia. Il nuovo veicolo utilitario elettrico è alimentato da un motore particolarmente potente da 200 kW/270 CV e 400 Nm di coppia. Grazie alla nuova batteria da 110 kWh, il nuovo Movano Electric può percorrere fino a 420 chilometri (standard WLTP), rendendolo un partner competente e affidabile anche nei lunghi viaggi. Ulteriore versatilità deriva dalla nuova presa da 230 V posizionata sulla plancia che permette di alimentare o ricaricare le apparecchiature elettriche.

Nell’abitacolo l’accento è posto su connettività, ergonomia e comfort. La posizione di guida ridisegnata offre sistemi di infotainment con touchscreen a colori fino a 10 pollici. È disponibile anche la ricarica wireless dello smartphone, così come l’accesso e l’avviamento senza chiave. La versatile panca “Eat & Work” (successivamente disponibile come optional) può essere utilizzata anche come piano di lavoro. E in termini di design, Movano sottolinea la sua appartenenza alla famiglia Opel attraverso uno stile ringiovanito che incorpora il tipico design del marchio nella parte anteriore e i fari a LED opzionali

Il nuovo Opel Movano offre un propulsore su misura per ogni profilo utente. Il Movano Electric stabilisce nuovi standard in termini di motore e batteria. Mentre il motore elettrico del Movano precedente erogava una potenza di 90 kW/122 CV, il nuovo motore offre ora 200 kW/270 CV. La coppia massima disponibile fin dall’avviamento aumenta da 260 a 400 Nm, il che significa che Movano Electric può accelerare fortemente fin dall’avviamento, anche a pieno carico. Raggiunge una velocità massima di 130 km/h. Le vecchie batterie da 37 e 70 kWh sono state sostituite da una batteria da 110 kWh che consente un’autonomia di 420 km (secondo lo standard WLTP). Chi guida Movano Electric può quindi percorrere fino a 170 km in più rispetto a prima con una singola carica.

Sono disponibili tre modalità di guida per sfruttare al massimo prestazioni e autonomia: “Normal” (limitata a 160 kW di potenza), “Eco” per ottimizzare l’autonomia (120 kW) e “Power” per le massime prestazioni (200 kW). Il conducente può anche regolare quattro livelli di recupero della frenata utilizzando i paddle dietro al volante. Il nuovo Movano Electric è dotato di serie di un caricabatterie di bordo trifase da 11 kW per la ricarica in AC. È anche la prima Opel a offrire la possibilità di ricaricare fino a 150 kW con corrente continua. Presso una stazione di ricarica rapida pubblica bastano 55 minuti per raggiungere l’80%.

La nuova presa di corrente da 230 V offerta come optional aggiunge ulteriore praticità. Ricarica facilmente dispositivi elettrici come laptop, batterie per utensili elettrici, tablet e altri dispositivi a bassa potenza che richiedono elettricità fino a 150 watt. La presa è posizionata al centro della plancia, facilitando l’accesso per gli occupanti dei sedili anteriori.

Il nuovo Opel Movano svolge un ruolo pionieristico anche con un’altra alternativa di propulsione: nel 2024, il più grande veicolo commerciale leggero di Opel sarà disponibile (in alcuni mercati) per la prima volta in versione IDROGENO per chi deve percorrere lunghe distanze senza emissioni e fare rifornimento velocemente. Questo innovativo veicolo a celle a combustibile offrirà un’autonomia fino a 400 km (standard WLTP) e potrà fare rifornimento di idrogeno in soli cinque minuti circa.

Una gamma di tre motori turbodiesel ad alta efficienza completa l’offerta. Questi motori offrono potenze di 88 kW/120 CV, 103 kW/140 CV o 132 kW/180 CV e, a seconda della potenza, possono essere combinati con un cambio automatico a otto rapporti. Grazie ai miglioramenti aerodinamici apportati alla carrozzeria, questi propulsori consentono una riduzione dei consumi del 9% rispetto alle versioni precedenti, che rende Movano un protagonista assoluto in termini di efficienza energetica ed emissioni di CO 2 .

Il nuovo Movano è pioniere anche con i suoi numerosi sistemi di assistenza alla guida. Lo sterzo elettrico adatta automaticamente l’assistenza alla velocità del veicolo per un comfort di guida ottimizzato a velocità più elevate e manovre in città più confortevoli. Il freno di stazionamento elettrico si attiva tramite un interruttore situato sul cruscotto, a sinistra del volante.

Oltre al riconoscimento dei segnali stradali, all’avviso di collisione anteriore con frenata di emergenza e all’avviso di angolo cieco laterale, ora sono disponibili nuovi sistemi come l’avviso di sonnolenza, il mantenimento della corsia assistito, il cruise control adattivo con funzione “Stop & Go”, sensori di parcheggio a 360 gradi, assistenza al parcheggio e uno specchietto retrovisore interno digitale che migliora ulteriormente la visibilità a 360 gradi. Sono disponibili un totale di 22 sistemi di assistenza e ausili elettronici per facilitare la guida e le manovre.

La combinazione di regolatore di velocità adattivo con funzione “Stop & Go”, assistente al mantenimento della corsia e assistente agli ingorghi consente al Movano di sterzare, frenare e accelerare da solo fino a una velocità di 30 km/h, ad esempio nel traffico lento – a condizione che il conducente mantenga le mani sul volante. Ciò significa che sul nuovo Movano è disponibile per la prima volta la guida autonoma di livello 2.

Gli autisti Movano possono ora lavorare in un ambiente ultramoderno, versatile e confortevole. L’abitacolo del più grande veicolo utilitario di Opel è stato completamente ridisegnato, rendendolo più ergonomico e, soprattutto, più connesso. Come optional, le informazioni più importanti possono essere visualizzate su uno schermo della strumentazione a colori da 7” completamente digitale e configurabile situato davanti al conducente. Qui è possibile visualizzare anche la mappa 3D del sistema di navigazione.

Il nuovo sistema di infotainment e navigazione può essere facilmente gestito tramite il touchscreen a colori da 10” situato al centro della consolle centrale. Gli smartphone compatibili si connettono in modalità wireless tramite Apple CarPlay e Android Auto. Le mappe di navigazione 3D provengono da TomTom®. Le funzioni più importanti possono essere controllate utilizzando il riconoscimento vocale naturale. Particolarmente pratico per i corrieri e i professionisti che hanno spesso bisogno di utilizzare il cellulare, uno slot situato nella consolle centrale consente la ricarica degli smartphone tramite induzione.

La versatilità è uno dei punti di forza del nuovo Movano, non solo perché è proposto in un’ampia varietà di versioni ma anche in termini di possibilità di design degli interni. Il sedile a panca “Eat & Work” opzionale trasforma la posizione di guida in un centro di controllo ergonomico. Con pochi semplici movimenti, il sedile accanto al conducente può trasformarsi in un pratico piano di lavoro mobile, per appoggiare ad esempio un laptop, trasformando così Movano in un ufficio mobile. La seduta può trasformarsi anche in un tavolino con portabicchieri. Grazie al sistema di accesso e avviamento senza chiave (“Keyless Entry & Go”), il conducente non ha più nemmeno bisogno di estrarre la chiave per accedere a Movano o avviarlo.