Opel: dal 10 luglio aperta la mostra per l’anniversario dei 125 anni

La grande mostra, progettata per celebrare l’anniversario Opel “125 anni di produzione automobilistica a Rüsselsheim” , si svolgerà dal 10 al 24. Riaperto per altre due settimane a luglio. I dipendenti, gli amici del marchio tedesco di Stellantis e le classi scolastiche che desiderano vivere un’emozionante escursione prima delle vacanze estive sono cordialmente invitati a visitare la mostra nell’edificio N50 nel sito della casa automobilistica tedesca.

Dal 10 al 24 sarà aperta la mostra per celebrare l’ anniversario Opel “125 anni di produzione automobilistica a Rüsselsheim”

I punti salienti del museo temporaneo e della mostra “60 anni di design”, che già hanno entusiasmato numerosi ospiti all’Opel Festival l’8 giugno, sono ora riuniti in un unico luogo. Qui i visitatori possono sperimentare da vicino e in modo impressionante come Opel combina la sua ricca tradizione con un futuro sostenibile. Saranno esposte affascinanti pietre miliari del settore automobilistico e studi innovativi sulla storia dell’azienda.

Dal 10 al 24 Nel mese di luglio la mostra sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 17:00. L’ingresso è gratuito. Non è necessaria la registrazione anticipata. L’edificio N50 si trova di fronte all’Adam-Opel-Haus (Friedrich-Lutzmann-Ring 1, 65428 Rüsselsheim). In via An der Berggewann sono disponibili parcheggi, comprese le opzioni di ricarica per veicoli elettrici. Alla mostra per motivi di sicurezza non possono partecipare più di 200 persone quindi si potrebbero verificare dei tempi di attesa.

Dunque continuano i festeggiamenti per il brand tedesco di Stellantis che al pari di Fiat festeggia quest’anno i 125 anni di attività.