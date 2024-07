Opel: in Germania nel 2024 più di un veicolo commerciale ogni 10 è suo

Notevole crescita a giugno per i veicoli commerciali leggeri di Opel in Germania: secondo i dati interni preliminari, il mese scorso nel suo mercato interno sono stati immatricolati circa 4.000 veicoli Combo, Vivaro e Movano. Rispetto all’anno precedente si tratta di una crescita del 163 per cento. La quota di mercato nel segmento dei veicoli commerciali leggeri è salita all’11,3 per cento (2023: 6,2 per cento).

Tutte e tre le serie della nuova generazione di veicoli commerciali leggeri Opel hanno registrato una crescita significativa rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La crescita maggiore è stata Movano con circa 1.400 immatricolazioni (+186 per cento), seguito da Vivaro con circa 1.650 immatricolazioni (+155 per cento) e Combo con circa 900 immatricolazioni (+148 per cento).

Nel solo mese di giugno in Germania Opel ha immatricolato oltre 4 mila veicoli commerciali confermando la sua supremazia

Anche i furgoni del produttore di Rüsselsheim hanno impressionato durante tutto l’anno. Con oltre 15.000 immatricolazioni, e quindi più del doppio dei veicoli rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, la quota di mercato è salita al 9,8% (2023: 5,7%).

Opel ha registrato ottimi risultati anche nella quota di mercato combinata di autovetture e veicoli commerciali leggeri nel mercato interno tedesco. Nell’anno fino ad oggi, ben oltre 92.000 nuove immatricolazioni hanno assicurato una quota di mercato del 5,7% (prima metà del 2023: 4,9%).

Nel mese di giugno sono stati immatricolati complessivamente più di 21.000 veicoli Opel, una crescita di circa il 32 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La quota di mercato era del 6,3 per cento (giugno 2023: 5,3 per cento). La Opel Corsa si è rivelata il modello vincente della prima metà del 2024 : è la numero uno in Germania nel segmento delle auto piccole. Quest’anno la Corsa Electric è anche la numero uno tra le piccole auto completamente elettriche.

“Opel resta sulla strada del successo. Nel giugno 2024 sono stati immatricolati più veicoli Opel rispetto a luglio 2019. I nostri veicoli commerciali leggeri sono stati un importante motore di questo sviluppo con i loro eccellenti risultati”, afferma Patrick Dinger, brand manager Opel in Germania.