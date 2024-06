Alfa Romeo e-SUV: ecco quando sapremo se arriverà

Alfa Romeo E-SUV è uno dei modelli che la casa automobilistica del Biscione tiene in considerazione per il futuro. Il suo arrivo non è ancora certo, anche se il CEO della casa milanese Jean Philippe Imparato nei mesi scorsi ha ammesso che già da tempo si sta lavorando al possibile arrivo di questo modello che avrà un design sorprendente.

Ecco quando conosceremo il futuro di Alfa Romeo dal 2027 in poi e se si farà un’Alfa Romeo E-SUV

Il debutto di Alfa Romeo E-SUV dipenderà da come andranno le cose per lo storico marchio milanese e da come evolverà il mercato auto nel frattempo. Se le berline dovessero tornare di moda infatti il brand premium di Stellantis potrebbe anche cambiare strategia e puntare su una berlina compatta erede di Giulietta che userebbe la piattaforma STLA Medium. Ad ogni modo, non dovrebbe mancare moltissimo ad una decisione definitiva da parte di Stellantis che deve approvare i piani per il Biscione dal 2027 in poi. Al momento infatti solo le nuove Giulia e Stelvio sono sicure di arrivare aggiungendosi a Tonale e Junior.

Qualche settimana fa lo stesso CEO Imparato ha dichiarato che una decisione su quale modello lanciare nel 2027 verrà presa entro la fine del 2024. Dunque tra novembre e dicembre qualcosa dovrebbe emergere a proposito del futuro della casa automobilistica italiana che Stellantis vuole trasformare nel suo brand premium globale. Ovviamente Alfa Romeo E-SUV sarebbe un modello pensato per fare bene soprattutto negli Stati Uniti dove potrebbe essere sviluppato e forse anche prodotto per piacere al pubblico americano.

Si tratterebbe di un modello lungo quasi 5 metri che verrebbe costruito su una versione allungata della piattaforma modulare STLA Large e che avrebbe molto in comune con la futura Jeep Grand Cherokee altro modello prodotto su quella piattaforma. Vedremo dunque che notizie ci saranno.