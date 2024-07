Alfa Romeo Stelvio 2025: il nuovo SUV susciterà forti emozioni e spiccherà per il suo bel design

Alfa Romeo Stelvio 2025 è la prossima novità che arricchirà la gamma dello storico marchio del Biscione. La vettura farà il suo debutto nel corso della metà del prossimo anno. Di questa auto sappiamo già che susciterà forti emozioni tra i numerosi fan alfisti per uno stile che si preannuncia particolarmente sportivo e aerodinamico in perfetta sintonia con quelli che sono i gusti dei fan della casa automobilistica milanese.

Ecco come potrebbe essere e cosa sappiamo fino ad ora su Alfa Romeo Stelvio 2025

Alfa Romeo Stelvio 2025 nascerà su piattaforma stla Large e sarà la prima auto di Stellantis ad usare questa architettura in Europa. La sua produzione avverrà presso lo stabilimento Stellantis di Cassino al pari della nuova Alfa Romeo Giulia di cui vi abbiamo parlato questa mattina. Chi ha visto questa auto dice che migliorerà notevolmente il suo aspetto rispetto alla prima generazione con uno stile ancora più premium e sportivo che farà di certo sognare molti tra i fan della casa automobilistica del Biscione che spera sempre di poter vedere auto di un certo livello nella gamma della propria casa automobilistica. Con Stelvio saranno accontentati al 100 per cento.

Ovviamente non mancheranno gli elementi di design in come con il recente Alfa Romeo Junior ma questo non deve far preoccupare i fan di Alfa Romeo che di certo potranno finalmente soddisfare le loro esigenze e aspettative con una vettura che si preannuncia un modello di altissimo livello, una sorta di grimandello per scardinare finalmente i mercati premium di paesi importanti come Cina e Stati Uniti.

A proposito di quello che sarà l’aspetto del futuro Alfa Romeo Stelvio 2025, qui vi mostriamo un video render pubblicato dal canale Mahboub1 di YouTube che ipotizza in questo modo lo stile di questo futuro modello destinato ad avere un ruolo di primo piano nella futura gamma di Alfa Romeo a livello globale.