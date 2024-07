Fiat: ecco quante auto vende in meno in Italia rispetto a giugno 2014

Fiat si conferma la prima casa automobilistica di Stellantis come numero di immatricolazioni in Italia ma i suoi numeri non sono più brillanti come quelli di un tempo. Come evidenzia Everyeye auto che ha spulciato i dati di UNRAE, facendo un confrono tra giugno 2014 e giugno 2024 la differenza di vendite è eclatante sono oltre 65 mila auto in meno. Infatti nel mese di giugno del 2014 erano state immatricolate dalla casa torinese ben 160.996 unità, un dato che garantiva al brand una quota di mercato del 21,27 per cento. A giugno 2024 Fiat ha invece venduto 65 mila vetture in meno, precisamente 95.602, dimezzando la sua quota di mercato rispetto a 10 anni fa, che adesso è del 10,79 per cento.

Le vendite di Fiat in Italia sono costantemente calate con il passare degli anni: ecco le differenze tra giugno 2014 e giugno 2024

Se andiamo ancora più indietro nel tempo la situazione peggiora notevolmente. Prendendo in esame ad esempio il mese di giugno del 2007 le unità vendute dalla principale casa automobilistica italiana furono all’epoca ben 343.078 numeri che ormai sono impossibili da ottenere nella situazione attuale dato che la gamma di Fiat è molto meno numerose del passato e i veicoli dal forte richiamo sono ridotti al lumicino.

Tra l’altro le stesse differenze impietose le troviamo anche guardando ad altre case automobilistiche italiane tipo Alfa Romeo e Lancia le cui vendite sono in netto calo rispetto a 10 o 15 anni fa. Si spera naturalmente che con l’arrivo dei numerosi modelli previsti le tre case automobilistiche italiane possano tornare a crescere riavvicinando i numeri registrati in passato nel mercato auto interno.

Ricordiamo che a breve con la presentazione di Fiat Grande Panda si dovrebbero poi aprire gli ordini per l’auto che in breve dovrebbe diventare una delle più popolari della gamma. A seguire nel 2025 e nel 2026 dovrebbero arrivare altri due modelli molto popolari che potrebbero far impennare le vendite della casa torinese. Ci riferiamo naturalmente alla nuova Multipla e alla Panda Fastback.