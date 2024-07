Peugeot: ChatGPT standard su tutta la sua gamma di auto

Peugeot, una delle prime case automobilistiche a rendere disponibile ChatGPT sui suoi modelli durante una fase pilota su larga scala, sta ora rendendo l’intelligenza artificiale standard su tutta la sua gamma. Integrato con l’iconico i-Cockpit e attivato tramite l’assistente vocale “OK Peugeot”, ChatGPT può rispondere a qualsiasi domanda e offre un livello di servizio senza precedenti.

Peugeot introduce l’Intelligenza Artificiale Generativa di serie su tutti i suoi modelli

Peugeot è protagonista dell’innovazione e pioniere nello sviluppo dell’intelligenza artificiale al servizio sia del conducente che dei passeggeri. Dopo aver testato ChatGPT durante un progetto pilota di successo all’inizio di quest’anno con oltre 10.000 clienti, la casa del leone introduce ora l’Intelligenza Artificiale Generativa di serie su tutti i suoi modelli.

Peugeot introduce ChatGPT su tutti i suoi ultimi modelli dotati di funzione di comando vocale. Questi includono: Nuovo 208, Nuovo 2008, Nuovo 308, Nuovo 308 SW, Nuovo 408, Nuovo 508, Nuovo 508 SW, Nuovo RIFTER, Nuovo Traveller, Nuovo Partner, Nuovo EXPERT, e il Nuovo 3008 e il Nuovo 5008 si uniranno entro la fine dell’anno. L’intelligenza artificiale ChatGPT è integrata in tutti i modelli del brand francese sopra menzionati e sarà implementata in 17 mercati in 12 lingue diverse in tutta Europa.

A partire da oggi, nei principali mercati europei del marchio come Germania, Austria, Spagna, Francia, Italia, Portogallo e Regno Unito, ChatGPT sarà disponibile sia per i nuovi veicoli che per i clienti esistenti, che potranno accedere alla funzione in modalità over l’aria, senza la necessità di visitare un rivenditore. Entro la fine di luglio si uniranno a questo gruppo Danimarca, Irlanda, Norvegia, Svezia, Svizzera, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia e Repubblica Ceca.

ChatGPT è disponibile come parte del pacchetto Connect Plus o per i clienti che hanno acquistato la propria auto prima del lancio come funzionalità on-demand. Ora integrata in i-Cockpit, l’intelligenza artificiale generativa ChatGPT sviluppata da OpenAI è una tecnologia che utilizza enormi quantità di dati per fornire agli utenti risposte curate, precise e concise. Interagire con ChatGPT è molto semplice tramite l’assistente vocale di bordo i-Cockpit.Basta dire semplicemente “OK Peugeot” e fare la propria domanda, e ChatGPT inizierà a funzionare.

ChatGPT è in grado di rispondere a un’ampia gamma di domande, da quelle semplici a quelle complesse, e può avviare conversazioni. Ad esempio, dopo essere arrivati ​​in una città, può essere chiesto di indicare i monumenti da visitare, raccontare la storia di questi luoghi, e poi il sistema di navigazione dell’auto può anche guidare l’utente fino al punto indicato.

ChatGPT non si limita a rispondere alle domande, offre molto di più. I bambini si annoiano durante un lungo viaggio? Chiedi a ChatGPT di proporre un quiz su un argomento che li affascina… In pochi secondi, l’intelligenza artificiale li farà divertire per ore! Introducendo l’intelligenza artificiale ChatGPT nelle sue auto, Peugeot rivoluziona il suo assistente vocale, permettendoti di rispondere a qualsiasi domanda su qualsiasi argomento in modo interattivo, fluido e intuitivo.