Peugeot 208 e 2008 entrano nella top ten della prestigiosa Driver Power di Auto Express

La Peugeot 208 e la 2008 sono salite nella top 10 della prestigiosa classifica “Auto nuove” di Driver Power di Auto Express. La casa automobilistica del Leone si è anche classificata nella top 10 dei “Migliori produttori di auto”. La Peugeot 208 balza di ben 45 posizioni fino al sesto posto nel sondaggio “New Car” di Driver Power. Alla 208 si aggiunge il crossover 2008 all’ottavo posto, salendo nuovamente di 45 posizioni sopra la sua posizione nel sondaggio del 2023.

Il sondaggio Auto Express Driver Power 2024 New Car valuta le opinioni di migliaia di automobilisti in tutto il Paese sui migliori nuovi modelli da possedere, fornendo una classifica definitiva dei primi 50, considerando criteri quali affidabilità, design e costi di gestione.

Con una valutazione complessiva dell’89,59 per cento, la Peugeot 2008 ha ricevuto grandi elogi per il suo design, con il modello valutato più alto tra tutti nel sondaggio per la sua vestibilità e finitura esterna. Un’ulteriore testimonianza della qualità della 2008 è arrivata con valutazioni elevate per categorie tra cui il numero di funzionalità disponibili sull’auto e l’usabilità del touchscreen.

La Peugeot 208 si piazza comodamente al sesto posto, con una valutazione complessiva dell’89,89%, merito soprattutto delle prestazioni della sua versione elettrica, classificandosi al secondo posto nelle categorie individuali di accelerazione e rumore. Come nel 2008, la Peugeot 208 ha impressionato per il suo design e il suo stile, ma eccelle anche nelle categorie prestazionali, classificandosi prima per la risposta dello sterzo e dei freni, qualità di guida e seconda per il piacere di guida.

Peugeot ha anche scalato la classifica, piazzandosi al sesto posto nella classifica dei “Migliori produttori di auto” con una valutazione complessiva dell’87,93 per cento. Salendo di tre posizioni rispetto al nono posto del 2023, l’ultimo design esterno e interno delle auto della casa del Leone ha contribuito in modo significativo alla classifica del 2024, insieme alla dinamica di guida complessiva.

Maxime Bailly, Direttore Marketing di Peugeot UK, ha dichiarato: “È gratificante vedere sia la Peugeot 208 che la 2008 figurare nella top 10 del sondaggio New Car di Auto Express. I miglioramenti significativi rispetto agli anni precedenti testimoniano quanto la nastra azienda offra veicoli di qualità che soddisfano tutte le aspettative degli automobilisti quando cercano la loro prossima auto nuova”.

La casa francese offre già la gamma elettrica più ampia di qualsiasi altro produttore europeo, che è destinata a crescere fino a 12 modelli entro la fine di quest’anno. Tutti gli ultimi modelli elettrici del brand di Stellantis beneficiano della garanzia Allure Care, che offre una copertura completa per 8 anni o 100.000 km.