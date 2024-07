Ram lancia una serie su Rampage

Ram annuncia il lancio della serie Inside Rampage dedicata al recente pickup Ram Rampage. Nel corso di 9 episodi, Felipe Titto e Chef Ju Lima, ambasciatori del marchio, insieme alla creatrice e regista Paula Mordente, parleranno delle loro versioni preferite: rispettivamente R/T, Rebel e Laramie. Ed è proprio questa squadra che porterà il pubblico in un viaggio attraverso l’universo Rampage e la sua versatilità: la potenza dei suoi 2 motori, finiture uniche, tecnologie, capacità, caratteristiche di sicurezza e molto altro.

“Personalità diverse” è l’episodio che apre la serie, in anteprima oggi (07/05). Per iniziare questa conversazione, il marchio ha offerto una visione più completa delle diverse versioni di questo pick-up, dimostrando che esiste un Ram Rampage adatto ad ogni personalità e stile di vita. E, naturalmente, ci saranno sempre molte ragioni per giustificare la scelta senza pari di ogni partecipante per il proprio Rampage con cui il pubblico si identificherà.

Felipe Titto presenta la sua Rampage R/T, che ha un design più sportivo e offre prestazioni elevate con il suo motore 2.0L Hurricane 4 Turbo Benzina, che passa da 0 a 100 km/h in soli 6,9 secondi, raggiungendo una velocità massima di 220 km/h, il pick-up più veloce prodotto in Sud America Paula Mordente rivela tutto il lusso del Laramie, soprattutto i suoi interni bicolore. Infine, Chef Ju Lima mette in risalto la Rebel, con un look da fuoristrada e pneumatici ad uso misto, ideali per tutti i tipi di terreno.

L’agenzia Fbiz è stata responsabile della creazione e della strategia della serie, nonché della produzione, che era in collaborazione con Fish Produtora. Ogni venerdì Ram renderà disponibile un nuovo episodio della serie, che durerà fino al 30/08. E il pubblico può scoprire tutto sui canali proprietari del marchio: Instagram ( @ramdobrasil ) e YouTube ( @RamdoBrasil ).