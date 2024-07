Fiat Grande Panda: quale sarà il suo nome definitivo?

Fiat Grande Panda è il nome con cui è stata svelata con le prime immagini senza veli la nuova generazione del mitico modello di Fiat la cui presentazione ufficiale avverrà il prossimo 11 luglio nel giorno in cui Fiat festeggia un compleanno importante e cioè quello dei suoi primi 125 anni di storia.

Fiat Grande Panda sarà il nome definitivo di questo modello o ci saranno sorprese?

In tanti si domandano se questo nome di Fiat Grande Panda sarà confermato ufficialmente oppure se l’auto alla fine si chiamerà semplicemente nuova Fiat Panda. Nella carrozzeria dell’auto questo nome non appare da nessuna parte mentre sulla fiancata c’è scritto semplicemente Panda.

Questo ha portato molti ad ipotizzare che alla fine il nome ufficiale sarà quello di Fiat Panda e non di Fiat Grande Panda, un po’ come accaduto con la Fiat Grande Punto che poi come nome ufficiale aveva sempre quello di Fiat Punto.

Al momento ovviamente le nostre sono solo supposizioni vedremo il prossimo 11 luglio cosa verrà fuori in proposito. Nel frattempo in molti si chiedono quanto effettivamente questa auto potrà vendere e se sarà capace di eguagliare le vendite registrate dall’attuale modello che specie qui in Italia si è rivelata estremamente popolare per molti anni. Ancora oggi risulta essere la vettura più venduta in assoluto come dimostrano i recenti dati ufficiali relativi alle vendite del mese di giugno.

Ricordiamo infine che Fiat Grande Panda sarà prodotta a Kragujevac in Serbia su piattaforma smart car e sarà venduta in tutto il mondo. L’auto sarà prodotta anche in Brasile e nord Africa. In America Latina si dovrebbe chiamare nuova Fiat Argo e il suo arrivo dovrebbe avvenire nel corso del 2026.