Nuova Fiat Argo: sarà così la futura generazione?

Fiat ha appena presentato il nuovo restyling di mezza età della sua berlina compatta Argo. Si tratta di un aggiornamento venuto alla luce in Brasile nei giorni scorsi e che dopo il suo lancio arriverà anche in altri paesi dell’America Latina tra cui anche l’Argentina. Tuttavia, è probabile che il gruppo Stellantis abbia iniziato a pensare ad una nuova Fiat Argo. Del resto in futuro almeno una berlina compatta deve continuare ad essere un punto di riferimento nel segmento, nonostante siano arrivati alcuni modelli con altre silhouette come la Fiat Pulse o la futura Fastback.

Ecco quale potrebbe essere il design della nuova Fiat Argo con l’arrivo della futura generazione

Nonostante manchi l’ufficialità sembra probabile che la Fiat Argo venga rinnovata a metà del decennio. Sebbene non vi sia alcuna conferma ufficiale di alcun movimento in merito, KDesign ha immaginato come potrebbe essere un’eventuale prossima generazione della berlina prodotta in Brasile. La piattaforma sarebbe la CMP, la vettura probabilmente arriverebbe sul mercato anche in versione completamente elettrica dato che questa piattaforma supporta questa tecnologia.

Per il momento non ci sono conferme ufficiali che una seconda generazione di Fiat Argo vedrà mai la luce, tuttavia dato il successo che la vettura ha registrato in questi anni nonostante l’avanzata dei SUV sembra probabile la sua conferma.

Occorrerà però capire cosa intende fare Fiat dato che di recente il numero uno a livello globale della principale casa automobilistica italiana, l’amministratore delegato Olivier Francois ha parlato delle auto del futuro dicendo che la casa di Torino non vuole più realizzare auto solo per alcune aree ma vetture globali. Questo significa che in futuro le auto prodotte in Europa arriveranno anche in America Latina.

