DS Automobiles continua ad ampliare la sua rete di concessionari in Europa

DS Automobiles mostra i suoi colori anche a Dortmund. Il gruppo Bleker ha aperto un nuovo salone DS in Felicitasstraße, a sud della città. Il marchio premium parigino amplia così ulteriormente la sua collaborazione di lunga data e di successo con l’azienda a conduzione familiare, che con un totale di 14 concessionari di automobili è una delle più grandi della Germania occidentale e settentrionale.

DS Automobiles è ora presente anche a Dortmund: Autohaus Bleker accoglie clienti privati ​​e commerciali nella nuova sede

Il gruppo Bleker gestisce già concessionarie di automobili del marchio DS Automobiles a Münster, Ahaus e Borken. Il quarto DS Salon del gruppo, inaugurato a Dortmund, completa la rete di concessionari DS Automobiles nella Renania Settentrionale-Vestfalia. Gli interessati potranno scoprire di più sugli esclusivi modelli DS 3, DS 4, DS 7 e DS 9 in un’elegante area espositiva di 250 metri quadrati. A seconda del modello sono disponibili versioni 100% elettriche, nonché quelle con classici motori a combustione o tecnologia ibrida. Con il proprio team di consulenti, il concessionario auto Bleker accoglie anche aziende e grandi clienti.

“Il Gruppo Bleker è stato uno dei primi partner di DS Automobiles in Germania. Sono lieto di poter espandere ulteriormente la collaborazione di successo con la famiglia Bleker con quello che ora è il loro quarto DS Salon. Questo forte impegno dimostra anche la grande fiducia del Gruppo Bleker nel marchio DS Automobiles. Auguro a tutto il team della nuova sede di Dortmund tanto successo con i nostri esclusivi modelli di veicoli”, ha dichiarato Niccolò Biagioli, Amministratore Delegato Premium Brands Stellantis Germania

Il nuovo DS Salon di Dortmund ha accolto più di 500 ospiti alla cerimonia di apertura. Oltre ai modelli dal fascino parigino c’erano diverse aree di intrattenimento, come una pista Carrera, così come specialità culinarie come una coffee bike e il chiosco degli snack gestito dall’attore cult Ralf Richter, per la piacevole atmosfera familiare.

“Dopo un lungo periodo di tempo, siamo particolarmente orgogliosi di rappresentare ora il marchio DS Automobiles in un altro luogo. Con la nostra esperienza di oltre 50 anni nel settore automobilistico possiamo presentare in modo professionale i modelli di veicoli di DS Automobiles ai clienti della regione di Dortmund in un ambiente attraente. Il nostro team è fortemente motivato ad avvicinare l’arte francese del viaggio ad un gruppo ancora più ampio di interessati con il nuovo DS Salon” ha affermato Christian Voßkamp, ​​amministratore delegato del gruppo Bleker.