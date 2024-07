Abarth festeggia il suo 75° compleanno al “Mercato Italiano” a Francoforte

Abarth partecipa al “Mercato Italiano” a Francoforte. Domenica 14 luglio 2024, il centro di auto d’epoca nella parte orientale della metropoli sarà dedicato ai marchi automobilistici italiani. L’occasione giusta per la casa italiana per festeggiare insieme ai tifosi il 75° anniversario del marchio con lo scorpione nello stemma. I visitatori del “Mercato Italiano” potranno ammirare veicoli classici della storia del marchio, fondato a Torino nel 1949. Avranno inoltre anche l’opportunità di conoscere la nuova Abarth 500e ad alimentazione elettrica.

L’attuale modello speciale 695 75° Anniversario e l’Abarth 500e ad alimentazione elettrica incontrano le auto d’epoca del marchio

Il “Mercato Italiano” apre i battenti il ​​14 luglio 2024 dalle 10:00 alle 18:00. Il grande raduno delle auto d’epoca italiane è incorniciato da un’ampia offerta di prelibatezze culinarie della casa dello scorpione. L’Abarth 500e coniuga le consuete elevate prestazioni di una vettura con lo Scorpione all’innovazione dell’elettromobilità a zero emissioni locali. Grazie all’elevata coppia disponibile praticamente da ferma, l’Abarth 500e è molto agile, soprattutto nel traffico cittadino. Grazie alla distribuzione ottimale del peso e al baricentro basso, la manovrabilità e la dinamica di guida sono particolarmente sicure e sportive anche a velocità più elevate.

Il sistema di navigazione dell’Abarth 500e pianifica automaticamente il percorso di viaggio ottimale con soste per la ricarica. Grazie alla potenza di ricarica rapida di 85 kW, le batterie vengono caricate dal 10 all’80% in circa 35 minuti. I sedili sportivi anteriori dell’Abarth 500e sono rivestiti in Alcantara®. Hanno poggiatesta integrati e loghi dello scorpione incisi al laser sulle superfici posteriori. Anche il volante sportivo e gli inserti nella plancia sono rivestiti in Alcantara.

Il modello speciale per il 75° compleanno di Abarth monta un motore turbo da 132 kW (180 CV) sotto il cofano, che consente una velocità massima di 225 km/h e un’accelerazione da fermo a 100 km/h in 6,7 secondi. L’impianto di scarico “Record Monza” assicura un sound inconfondibile.

L’equipaggiamento di serie comprende, tra le altre cose, vernice nera con grafica dello scorpione dorato sul tetto, sedili avvolgenti Sabelt, un assetto sportivo con cerchi in lega leggera da 17 pollici e un impianto frenante ad alte prestazioni dello specialista delle corse Brembo.