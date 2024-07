Alfa Romeo: il futuro SUV sopra Stelvio non passerà inosservato

Nel 2027 la gamma di Alfa Romeo potrebbe arricchirsi con l’arrivo di un nuovo modello: un SUV di grandi dimensioni lungo quasi 5 metri pensato per fare bene negli Stati Uniti e anche in Cina. Questa vettura il cui debutto non è ancora sicuro al 100 per cento si collocherà subito al di sopra di Stelvio nella gamma della casa automobilistica del Biscione. Questo modello che sarà una sorta di anti Porsche Cayenne se e quando arriverà sul mercato non passerà di certo inosservato.

Alfa Romeo E-SUV: la futura top di gamma del Biscione di certo in strada si farà notare

Questo sia per le dimensioni imponenti, che specie qua in Europa si faranno notare, e sia per un design sicuramente poco convenzionale per un modello di quelle dimensioni. Nonostante la stazza imponente infatti avrà uno stile molto aerodinamico e sportivo. Uno stile che in parte renderà meno evidenti le dimensioni imponenti del veicolo. Inoltre offrirà prestazioni di altissimo livello. La versione top di gamma Quadrifoglio dovrebbe regalare belle soddisfazioni in termini di accelerazione e velocitrà.

Ma non saranno di certo queste le principali caratteristiche di questo nuovo modello di Alfa Romeo che si collocherà al di sopra di Stelvio nella gamma della casa automobilistica del Biscione. Lusso, tecnologia e spaziosità interna saranno infatti le qualità migliori di questo maxi SUV che sarà pensato per convincere al 100 per cento l’esigente pubblico americano.

Alfa Romeo E-SUV che sarà prodotto su piattaforma STLA Large e forse sarà fabbricato a Detroit negli Stati Uniti sarà solo elettrico al 100 per cento e offrirà un’autonomia di 800 km e tempi di ricarica super veloce con ricarica dal 20 per cento all’80 per cento in circa 18 minuti. Entro fine anno sapremo se questo modello si farà e forse avremo i primi indizi su quello che sarà il suo nome.