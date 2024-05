Arriva la Fiat 500 ibrida a Mirafiori, l’annuncio di Carlos Tavares

Il numero Uno di Stellantis porta buone notizie per lo stabilimento di Mirafiori e per gli amanti della piccola Fiat. Durante l’incontro con i sindacati allo stabilimento italiano l’Ad Carlos Tavares dovrebbe svelare oggi, lunedì, una versione ibrida della compatta elettrica 500e. Notizia nella notizia è che questa 500 ibrida sarà prodotta nello stabilimento di Mirafiori in Italia.

Alcune fonti molto informate hanno confermato queste (che non sono più) indiscrezioni e la notizia sembra si concretizzerà entro poche ore. L’annuncio dovrebbe avvenire durante l’incontro a Torino tra l’amministratore delegato Carlos Tavares e i sindacati, che richiedono un nuovo modello economico e ad alta produzione per Mirafiori, proprio per rilanciare la produzione.

La 500e è attualmente assemblata nello stabilimento torinese, sede storica della Fiat. Tuttavia, un calo globale delle vendite di veicoli completamente elettrici ha costretto Stellantis a ridurre significativamente i ritmi produttivi. Sono arrivati periodi prolungati di cassa integrazione per i dipendenti dello stabilimento di Mirafiori.

L’iniziativa annunciata per la 500 ibrida potrebbe anche migliorare le relazioni tra l’azienda e il governo italiano, che ha spesso criticato Stellantis per la riduzione della produzione nel nostro paese e per la delocalizzazione di alcuni modelli Fiat e Alfa Romeo.

Stellantis, l’unica grande azienda automobilistica che ha un’importante componente italiana, e il governo stanno discutendo un piano per riportare la produzione annuale nel paese a un milione di veicoli entro la fine del decennio, rispetto ai circa 750.000 registrati lo scorso anno. Sabato, il ministro dell’Industria Adolfo Urso ha dichiarato che un accordo era imminente, con l’inclusione di nuovi modelli per gli stabilimenti italiani di Stellantis.

La produzione della nuova 500e ibrida potrebbe iniziare non prima della fine del 2025. Stellantis mira a una produzione annua totale di 200mila unità della Fiat 500 a Mirafiori, di cui 125.000 saranno ibride, rispetto alle 80mila (o poco meno) unità prodotte l’anno scorso. La 500e ibrida sarà costruita sulla stessa piattaforma della 500e elettrica, mentre Fiat sta dismettendo la vecchia versione della 500, sia a benzina che ibrida, quella che veniva prodotta in Polonia.