Lancia Ypsilon chiude la sua avventura con numeri luminosi nel primo semestre del 2024

La Lancia Ypsilon chiude in bellezza la sua avventura commerciale. Il noto modello, che per anni ha retto le sorti del marchio torinese, è salito sul podio delle vendite del segmento B, nel primo semestre del 2024, confermando il gradimento del pubblico nei suoi confronti. I primi sei mesi dell’anno si sono chiusi, infatti, con 24.709 immatricolazioni, che equivalgono a un incremento del 3% nei volumi, rispetto alla lettura precedente. La quota di mercato si attesta al 2.8%, in linea con quanto visto lo scorso anno. Per un’auto al congedo sono numeri importanti.

Con la forza di queste cifre, la Lancia Ypsilon “saluta” in modo felice il mercato italiano, lasciando traccia dell’interesse che, fino all’ultimo, ha saputo produrre nel pubblico e nella clientela. Ora la parola passa alla sua erede, la Nuova Lancia Ypsilon, che questo mese entra nella fase operativa sul piano commerciale. Anche per lei si profilano momenti positivi, stando almeno ai commenti della stampa internazionale e ai flussi emotivi che traspaiono nel pubblico.

L’auto più recente del marchio torinese, offerta con motorizzazione ibrida e 100% elettrica, è declinata in tre diversi allestimenti. Il listino prezzi la colloca al centro del mercato, nei rispettivi bacini di sbocco. In Italia è possibile giovarsi degli incentivi statali in corso, per staccare un assegno più leggero al momento dell’acquisto.

Da alcune settimane la Nuova Lancia Ypsilon si sta facendo conoscere dal vivo. Nel primo Porte Aperte sono state raccolte oltre 4.000 manifestazioni di interesse presso le concessionarie del marchio coinvolte nel vernissage. Una cifra che, in qualche modo, denota un forte interesse verso il modello. Questo fa il paio con gli apprezzamenti espressi da quanti hanno avuto l’opportunità di eseguire un test drive, apprezzandone la guidabilità e la maneggevolezza, oltre agli aspetti funzionali. La vettura di fresco conio sarà in grado di ripetere il successo di quella sulla via del congedo? Gli indizi sono positivi, ma sarà il tempo a dare le risposte.