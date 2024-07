Fiat chiude la prima metà del 2024 guidando il mercato brasiliano

Fiat conquista la leadership del mercato brasiliano per un altro mese, trimestre e semestre. Il marchio è rimasto ai vertici per 42 mesi consecutivi, il che significa 3 anni e mezzo da numero uno nel mercato nazionale. Nella prima metà del 2024 non è stato diverso: Fiat ha ottenuto una quota di mercato del 20,4 per cento e 220.457 immatricolazioni, che corrispondono a 51.814 davanti al secondo posto.

Fiat festeggia 3 anni e mezzo al vertice della classifica del mercato auto del Brasile

Nei primi sei mesi dell’anno, inoltre, il marchio si è distinto in diversi segmenti, con la leadership nelle berline con 71.888 unità vendute, corrispondenti al 23,4 per cento di quota di mercato; i pick-up con oltre 80.839 unità vendute e una quota di mercato significativa del 39 per cento e i furgoni con 11.342 immatricolazioni, che rappresentano una quota del segmento del 38,6 per cento.

Nel secondo trimestre del 2024 bene anche la Fiat con una quota del 20 per cento e 118.945 immatricolazioni. Uno dei maggiori successi del periodo è stato Cronos, che ha aumentato il volume delle vendite di circa il 60 per cento rispetto al trimestre precedente. Anche Toro ha seguito questo trend di crescita, con un aumento del volume delle vendite del 27,1 per cento rispetto ai primi tre mesi dell’anno.

Anche a giugno Fiat mantiene la leadership con oltre 38.163 immatricolazioni e una quota di mercato del 18,9 per cento. Il marchio è stato anche il numero uno nei segmenti delle berline con il 23,1 per cento di quota di categoria, dei pick-up con il 37 per cento di quota di mercato e dei furgoni con il 38,6 per cento di quota di mercato.

“Abbiamo molto da festeggiare nel 2024, ma i risultati avrebbero potuto essere ancora migliori se non fosse stato per l’impatto della mancanza di pezzi provenienti dal Rio Grande do Sul. In questo senso, Stellantis continua a monitorare le conseguenze legate al La catastrofe senza precedenti che ha colpito lo Stato ha colpito, come riportato in precedenza, il sistema logistico di trasporto e fornitura di componenti, che ha influito su parte del processo produttivo presso l’Hub automobilistico di Betim la rete di concessionari, che dovrebbe migliorare ulteriormente i numeri del marchio nei prossimi mesi”, commenta Herlander Zola, vicepresidente senior delle operazioni commerciali di Stellantis in Brasile e dei veicoli commerciali leggeri (LCV) per il Sud America.