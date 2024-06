Fiat 500e: quanto costerà la futura versione con più autonomia?

Stellantis investirà oltre 100 milioni per il lancio sul mercato di una nuova versione di Fiat 500e che sarà dotata di una maggiore autonomia e un prezzo più basso per rendere la city car elettrica ancora più competitiva e rilanciare la domanda per questa auto che di recente ha subito un calo che ha costretto li stabilimento Stellantis di Mirafiori in cui viene prodotta ad uno stop forzato.

Quanto costerà la futura Fiat 500e con maggiore autonomia e un prezzo più economico?

Quello che tutti si domandano in questo momento è quale sarà il prezzo della nuova Fiat 500e. Si arriverà a prezzi come quelli della nuova Fiat Grande Panda che dovrebbe partire da 21 – 22 mila euro per la versione completamente elettrica? Oppure saranno comunque sempre più alti? Al momento non si sa la sensazione è che Fiat proverà con tutte le forze a ridurre quanto più possibile il prezzo in quanto con l’arrivo di numerosi modelli low cost anche da parte delle case automobilistiche cinesi le cose si potrebbero mettere male per l’attuale versione che è considerata troppo cara da molti e con un’autonomia non particolarmente entusiasmante.

Maggiori informazioni dovrebbero arrivare già nel corso del prossimo anno quando capiremo come Fiat intende rendere più economica questa vettura. Forse la Fiat 500e passerà alla nuova piattaforma smart car? Oppure saranno altre le soluzioni adottate dalla principale casa automobilistica italiana? Lo scopriremo in futuro.

Ricordiamo infine che sempre nei prossimi anni arriverà anche la nuova Fiat 500 Hybrid che verrà prodotta sempre a Mirafiori. Con queste due nuove versioni di 500 dunque la produzione nella fabbrica dovrebbe trovare sollievo.