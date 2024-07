Citroën a giugno raggiunge il 5% di quota in Italia

Dall’Italia arrivano ottime notizie per Citroën. Nel mese di giugno appena concluso la casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis vede crescere le sue vendite e raggiunge una quota di mercato del 5 per cento nel nostro paese. Il brand transalpino ha registrato una crescita di 1,16 punti percentuali rispetto allo stesso mese dello scorso anno.

Vendite in crescita in Italia a giugno 2024 per Citroën

Grazie a questo risultato il marchio Citroën si classifica al sesto posto nel ranking delle case automobilistiche con più vendite in Italia. Da evidenziare anche la crescita del 70 per cento rispetto allo scorso anno e quella dei volumi nel mercato privati pari a +138 per cento. L’attuale terza generazione di Citroën C3 continua a confermare il suo successo commerciale e l’apprezzamento del pubblico.

A giugno, è stata il terzo veicolo più venduto in Italia e ha raggiunto il secondo posto nel proprio segmento con una quota di mercato del 14 per cento, in aumento di 4,6 punti percentuali rispetto al 2023. Questi risultati sono in linea con il successo del primo semestre dell’anno, durante il quale ha ottenuto un podio nazionale con una quota del 2,7 per cento e il secondo posto nel segmento, con una market share del 14 per cento, crescendo di 4,75 punti percentuali rispetto al 2023.

Non dimentichiamo inoltre che il mese di giugno 2024 è importante anche per un altro motivo. Si tratta infatti del mese di debutto nelle concessionarie del marchio della nuova Nuova Citroën C3, che nella sua variante elettrica ha già raccolto oltre 2 mila ordini. Si tratta di dati che fanno ben sperare per una ulteriore crescita della quota di mercato e delle vendite del brand nel nostro paese. Vedremo dunque che novità arriveranno nei prossimi giorni a proposito della casa automobilistica francese del gruppo Stellantis.