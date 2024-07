Nuova Citroen C3: tripletta di premi agli Auto Express New Car Awards 2024

Citroën ha aperto gli ordini per la pluripremiata Nuova e-C3, che è stata incoronata “Auto dell’anno” e “Auto elettrica accessibile dell’anno” agli Auto Express New Car Awards 2024, con la nuova Citroen C3 che ha vinto il premio “Supermini dell’anno”.

La giuria di esperti giudici di Auto Express è rimasta conquistata dal design dinamico della Nuova ë-C3 e della nuova Citroen C3, dalla tecnologia all’avanguardia, dagli interni spaziosi e dall’eccellente esperienza di guida, oltre all’eccezionale scelta che offre sia agli acquirenti privati ​​che a coloro che cercano un’auto aziendale, con la versione completamente elettrica disponibile per l’ordine da oggi e altre versioni in arrivo più avanti nel corso dell’anno. Ciò ha contribuito a catturare due vittorie di categoria molto apprezzate, nonché l’ambito titolo di “Auto dell’anno”, la prima volta nella storia degli Awards che Citroën si è aggiudicata il premio più importante.

Auto Express è una delle principali testate di notizie e recensioni di auto del Regno Unito, sia in versione cartacea che online, e i suoi New Car Awards sono consolidati da tempo, essendo stati lanciati nel 1988. I premi sono giudicati da un team esperto di collaudatori su strada, presieduto dal direttore Paul Barker, e mirano a informare gli acquirenti sulle migliori auto sul mercato in una varietà di settori.

Paul Barker, direttore di Auto Express, ha affermato: “La nuova Citroën ë-C3 apre nuove strade nel segmento dei veicoli elettrici, aprendo l’accesso ai veicoli elettrici a un’intera nuova gamma di acquirenti grazie al suo prezzo di listino accattivante inferiore a £ 22.000. Ma ancora più impressionante è che il prezzo non è per una specifica da saldo, anche nel livello di allestimento inferiore ai due c’è un ottimo livello di equipaggiamento standard. Poi ci sono l’aspetto funky in stile mini-SUV e gli impressionanti livelli di comfort, che si uniscono per rendere la Citroën una degna “Auto dell’anno” complessiva nei premi Auto Express New Car Awards 2024, uno dei trionfi di questa impressionante piccola auto.

Ma non è tutto incentrato sulla ë-C3, e anche il modello a benzina standard riceverà molta attenzione grazie a un prezzo di partenza, un design, un livello di equipaggiamento e un comfort altrettanto impressionanti. Che siate pronti a passare all’elettrico o meno, la Nuova Citroën C3 dimostra che le cose grandiose si trovano in piccoli pacchetti.”

Greg Taylor, amministratore delegato di Citroën UK, ha affermato: “La serie di vittorie agli Auto Express New Car Awards 2024 esemplifica l’importanza e il significato della Nuova ë-C3. È una pietra miliare sia per il marchio, sia per la rete di rivenditori e per il più ampio mercato europeo dei veicoli elettrici, rappresentando uno dei modi più convenienti per gli acquirenti di passare all’elettrico, guadagnandosi l’ambito riconoscimento di “Auto dell’anno” Auto Express 2024. Con un elevato livello di specifiche e la tecnologia Citroën Advanced Comfort®, siamo certi che la Nuova ë-C3 e la Nuova Citroen C3 riscuoteranno un enorme successo tra i clienti e vorrei ringraziare Auto Express per il riconoscimento con questo trio di premi”.

La nuova ë-C3 è il primo modello della casa madre Stellantis a presentare la nuova piattaforma Smart Car “BEV-focused”, che utilizza una batteria LFP da 44 kWh per offrire fino a 320 km di autonomia di guida (ciclo combinato WLTP), offrendo un piacere di guida completamente elettrico a un valore superbo. La ricarica rapida AC standard dal 20% all’80% richiede circa quattro ore e 10 minuti utilizzando un caricabatterie da 7,4 kW, o due ore e 50 minuti con il caricabatterie di bordo opzionale da 11 kW. Le capacità di ricarica rapida DC da 100 kW consentono la ricarica dal 20% all’80% in appena 26 minuti.

Con il suo motore elettrico da 113 CV (83 kW) e la trasmissione automatica, che accelera l’auto da 0 a 100 km/h in circa 10 secondi, la Nuova e-C3 offre prestazioni più che sufficienti per affrontare la guida di tutti i giorni, in particolare in contesti urbani e suburbani. La Nuova ë-C3 segna il prossimo capitolo per il marchio. Offre il miglior comfort della categoria, un’esperienza elettrica facile, un livello eccezionale di equipaggiamento utile e un buon rapporto qualità-prezzo. La Nuova ë-C3 è la prima berlina compatta completamente elettrica progettata e costruita in Europa, pensata per i clienti che desiderano il vantaggio di una mobilità a zero emissioni in uso a un prezzo accessibile.