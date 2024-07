Stellantis ha comunicato i risultati di vendita del secondo trimestre 2024 negli USA

Stellantis registra vendite totali di 344.993 veicoli nel secondo trimestre del 2024. Nel complesso, le vendite totali negli Stati Uniti nel secondo trimestre del 2024 sono diminuite del 21 per cento anno su anno, pur dimostrando un forte miglioramento trimestre su trimestre.

Stellantis ha registrato una crescita del 4% trimestre su trimestre con un calo delle vendite totali negli Stati Uniti del 21% anno su anno

“Con le mosse che abbiamo fatto nella prima metà dell’anno, tra cui lavorare verso una strategia multi-energia composta da veicoli BEV, PHEV e ICE che soddisfano la domanda dei nostri clienti e adeguamenti dei prezzi nei nostri marchi statunitensi, tra cui Jeep, Dodge, Chrysler e Ram, stiamo assistendo a uno slancio significativo in questo trimestre rispetto al trimestre precedente del 2024, sia nelle vendite totali negli Stati Uniti, che hanno registrato un aumento del 4 per cento durante il periodo, sia nella quota di mercato”, ha affermato Matt Thompson, responsabile delle vendite al dettaglio di Stellantis negli Stati Uniti. “Inoltre, a partire da oggi, stiamo lanciando una campagna di incentivi nazionale “Summer Select Inventory Bonus Cash”, che fornirà fino a $ 2.000 di rimborso in contanti su molti dei nostri modelli.

“Stiamo anche assistendo a un aumento degli ordini per il nuovo Ram 1500, poiché questo veicolo tanto atteso passa alla fase successiva della sua costruzione. Abbiamo lavorato a stretto contatto con la dirigenza di Stellantis per servire al meglio i nostri clienti, offrendo loro il mix di prodotti che desiderano e a prezzi competitivi”, ha affermato Kevin Farrish, presidente del National Dealer Council di Stellantis. “È stato uno sforzo molto aperto e collaborativo, lavorando insieme come una squadra, e continueremo ad affrontare insieme queste importanti questioni per conto dei nostri clienti.

Jeep Wrangler 4xe, Jeep Grand Cherokee 4xe, Dodge Hornet R/T e Chrysler Pacifica Hybrid hanno mantenuto la loro posizione come quattro delle prime cinque ibride plug-in più vendute negli Stati Uniti (fonte: database S&P Global Mobility US State Registrations fino al 30 aprile 2024) . Le vendite della Jeep Wrangler 4xe hanno rappresentato il 39 per cento (15.124 unità) delle vendite totali di Wrangler nel secondo trimestre; le vendite della Jeep Grand Cherokee 4xe hanno rappresentato il 12% (6.460 unità) delle vendite totali di Grand Cherokee vendite nel secondo trimestre.

Il primo crossover elettrificato ispirato ai muscoli del marchio Dodge, l’ Hornet R/T , ha rappresentato il 46% (1.983 unità) delle vendite totali di Hornet. Dodge consegnerà la prima e unica muscle car elettrica al mondo, la Dodge Charger Daytona 2024, quest’anno. Le vendite di Pacifica Hybrid hanno rappresentato il 21% (7.858 unità) delle vendite totali di Pacifica nel secondo trimestre. Alfa Romeo Tonale, la prima offerta elettrificata del marchio introdotta sul mercato nella seconda metà del 2023, ha venduto 887 unità.

FIAT, che celebra il suo 125° compleanno questo luglio, continua a vedere le consegne iniziali della nuovissima Fiat 500e completamente elettrica raggiungere i concessionari negli Stati Uniti. La nuova Fiat 500e è stata recentemente nominata Urban Green Car of the Year 2024 di Green Car Journal.

”Dal lato della flotta commerciale, il Ram ProMaster ha dimostrato una crescita senza precedenti del 373% nell’ultimo trimestre rispetto al primo trimestre del 2024″, ha affermato Jeff Kommor, responsabile delle vendite commerciali di Stellantis negli Stati Uniti. “Anche i nostri clienti sono entusiasti e stanno accogliendo con entusiasmo il lancio di Ram Professional Pro One, che fornisce supporto per l’assistenza commerciale, servizi connessi, finanziamenti commerciali e facilità di allestimento, tra i numerosi servizi offerti dal programma”.

Sempre a proposito di Stellantis, il Ram ProMaster ha anche visto un aumento delle vendite totali negli Stati Uniti del 163 per cento durante il secondo trimestre rispetto al primo trimestre del 2024. La linea di pick-up pesanti del marchio Ram ha visto un aumento delle vendite totali negli Stati Uniti del 28 per cento per il suo Ram 2500 e del 33 per cento per il suo Ram 3500 nello stesso periodo. Il programma Ram Pro One, che fornisce assistenza e supporto ai clienti della flotta commerciale, è stato lanciato alla fine del 2023. Più di recente, Ram è stata classificata come marchio n. 1 del settore nello studio sulla qualità iniziale di JD Power, l’unico marchio esclusivo per pickup ad aver mai raggiunto il primo posto in un prestigioso studio di benchmarking.