Stellantis: ecco la situazione a giugno 2024 nel mercato auto del Messico

Stellantis in Messico ha registrato vendite per 7.094 unità a giugno. Il marchio leader nelle vendite è stato Peugeot. “Il marchio Peugeot continua a mostrare una tendenza positiva nelle vendite, in particolare con la Peugeot Partner, che ha mostrato un’importante crescita nelle vendite di giugno. D’altra parte, con l’arrivo del Peugeot Partner Rapid, il marchio rafforza il suo portafoglio prodotti per soddisfare le esigenze dei clienti e questo veicolo ha ottenuto una grande accettazione. Altri veicoli che hanno migliorato in modo significativo i loro prezzi sono la Peugeot 2008, grazie al suo design all’avanguardia e alle sue importanti prestazioni e come la Peugeot Rifter”, ha detto Antonio Camalich, Direttore di Ventas de Stellantis México.

Alfa Romeo continua a registrare una tendenza positiva nelle vendite con l’immatricolazione di 36 unità, principalmente si tratta di unità di Alfa Romeo Tonale PHEV, che si stanno rivelando un’opzione attraente per coloro che cercano un SUV premium con tecnologia ibrida connettibile. Dodge ha segnalato vendite per 1.074 unità. Dodge Attitude ha venduto 524 unità, con un incremento del 49 per cento rispetto a giugno 2023. Dodge Challenger ha mostrato un incremento del 29 per cento rispetto a giugno 2023. Dodge Journey ha venduto 489 unità, mentre Dodge Durango ha riportato la vendita di 52 unità.

Sempre a proposito di Stellantis FIAT ha conseguito vendite per 943 unità. Fiat Pulse è stata messa sul mercato messicano con 342 unità. Fiat Mobi ha venduto 212 unità. Fiat Fastback e Fiat Argo sono state vendute rispettivamente in 179 e 164 unità. Jeep ha registrato vendite per 1.662 unità, con un incremento del 12 per cento rispetto all’anno precedente. Si tratta del suo miglior giugno dal 2014.

Jeep Renegade ha registrato il miglior giugno in vendita nella sua storia con 419 unità, un incremento del 24 per cento rispetto a giugno 2023. Jeep JT ha registrato il miglior giugno in vendita nella sua storia, con un incremento del 78 per cento rispetto a giugno 2023. Jeep Compass ha segnalato le migliori vendite di giugno dal 2012. Jeep Grand Cherokee ha segnalato le vendite di 305 unità. La Jeep Wrangler ha venduto 239 unità, mentre la Wagoneer ne ha vendute 34.

Peugeot ha venduto 1.751 unità. Peugeot 3008 e Peugeot Manager hanno ottenuto il miglior giugno in vendita nella loro storia. Peugeot 2008 sono state vendute 388 unità. Le vendite della Peugeot Partner erano di 387 unità. Peugeot Partner Rapid ha installato 326 unità. Peugeot Rifter ha venduto 209 unità. Infine concludiamo la carrellata di marchi Stellantis con il brand Ram che ha venduto 1.628 unità. Ram 700 in vendita da 279 unità. Ram ProMaster ha aumentato le sue vendite del 18 per cento rispetto a giugno 2023. Ram Light Duty e Ram Heavy Duty hanno venduto rispettivamente 678 e 318 unità.