Fiat Pulse supera la soglia delle 150mila unità prodotte presso l’Automotive Hub di Betim

Primo SUV Fiat sviluppato e prodotto in Brasile, Fiat Pulse è arrivato sul mercato brasiliano nell’ottobre 2021 con l’obiettivo di espandere la linea di prodotti del marchio e far entrare Fiat nella categoria in più rapida crescita del paese e ha appena raggiunto il traguardo 150mila unità prodotte presso il Betim Automotive Complex (MG). Oltre ad essere venduto in Brasile, il veicolo viene esportato in 12 paesi dell’America Latina.

Grazie al suo design contemporaneo e alla tecnologia all’avanguardia, il Pulse ha rapidamente guadagnato la preferenza dei consumatori, posizionandosi come uno dei B-SUV più desiderati nella sua categoria. Insieme alla Fastback, contribuisce in modo significativo all’aumento delle vendite Fiat nel segmento. Nel 2024, fino a maggio, il marchio è al terzo posto nella classifica dei SUV con una quota del segmento del 10,3% e 33.319 unità vendute.

Dotato di ottime prestazioni in tutte le versioni, il modello può essere equipaggiato con tre diversi motori (1.3 Firefly aspirato, 1.0 Turbo 200 e 1.3 Turbo 270), due tipi di trasmissione (manuale e automatico CVT) e attualmente dispone delle seguenti versioni: Drive 1.3 MT , Drive 1.3 AT, Audace Turbo 200 AT e Impetus Turbo 200 AT. Vale anche la pena ricordare che la Pulse è stata scelta come primo SUV Abarth al mondo ed è disponibile sul mercato brasiliano anche nella versione con il marchio dello Scorpione.

Ricca di tecnologia, Fiat Pulse si distingue per il pacchetto ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) per una maggiore sicurezza dei suoi occupanti. Il modello è dotato di funzioni come la commutazione automatica dei fari, l’avviso di cambio di corsia, la frenata di emergenza autonoma (AEB), il controllo di stabilità e trazione (ESC) e l’indicazione di frenata di emergenza (ESS). Per finire, tra le altre cose, è dotato anche di uno schermo centrale multimediale mobile sensibile al tocco da 8,4 pollici e 10,1 pollici. Entrambi offrono connettività wireless Android Auto e Apple CarPlay e dispongono di Fiat Connect////Me, la piattaforma di servizi connessi del marchio.

Riconosciuta anche dalla stampa specializzata, la Fiat Pulse ha già ricevuto diversi premi. Nel 2023, il veicolo ha vinto un trofeo in Argentina come Regional Auto/SUV riconosciuto dai giornalisti della PIA (Periodistas de la Industria Automotriz) e in Brasile ha vinto come Best Reseller dalla rivista Quatro Rodas e KBB come Compact SUV, oltre ad essere riconosciuto come il SUV entry-level con il più alto valore di rivendita secondo AutoInforme. Appena lanciata ha ricevuto premi come Car of the Year da Autoesporte; SUV compatto e highlight dei premi UOL Carros; Miglior Car by Car Awards Brasile e SUV compatto di Carsughi L’Auto Preferita.