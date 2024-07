Nuova Lancia Thesis: ecco come potrebbe apparire la futura ammiraglia

Nuova Lancia Thesis è un render di Salvatore Lepore che ha provato ad immaginare quale potrebbe essere l’aspetto di una futura ammiraglia di Lancia che secondo molti, se le cose andranno bene nei prossimi anni per la casa italiana, potrebbe essere il quarto modello della gamma ad arrivare dopo la nuova Lancia Ypsilon svelata a febbraio e le nuove Lancia Gamma e Lancia Delta che invece debutteranno rispettivamente nel 2026 e nel 2028.

Ecco come potrebbe apparire una futura e ipotetica nuova Lancia Thesis che forse vedremo entro il 2030

Nuova Lancia Thesis dunque al momento non è uno dei progetti ufficiali di Lancia ma sicuramente è un tipo di auto che molti vedrebbero bene nella gamma della casa automobilistica italiana considerata dal gruppo Stellantis come uno dei suoi tre brand premium insieme ad Alfa Romeo e DS Automobiles con l’azienda guidata da Carlos Tavares che spera di rilanciare il brand in grande stile nei prossimi anni. A quel punto se le cose dovessero andare per il verso giusto allora ipotizzare l’arrivo di altri modelli oltre ai tre già confermati non sarebbe più una mera utopia.

In proposito si dice che tra le auto che potrebbero arrivare ci sarebbe un B-SUV e anche un’ammiraglia. A questa eventuale auto è ispirata questa nuova Lancia Thesis che prende spunto dalla concept Lancia Pu+Ra HPE e anche dalla nuova Lancia Ypsilon per fare propri alcuni elementi di design che quasi certamente ritroveremo in tutte le future auto della casa piemontese.

Vedremo dunque se davvero un modello di questo tipo potrebbe trovare spazio nella gamma di Lancia o se la casa italiana deciderà di puntare su altri modelli. Molto dipenderà ovviamente da come andranno le cose nei prossimi anni ma anche da quella che sarà la situazione geo politica e anche da come nel frattempo il mercato si sarà evoluto. Qualcuno ipotizza che con l’avvento delle auto elettriche possa esserci un ritorno alle berline più aerodinamiche. Altri invece pensano che il dominio dei SUV continuerà a durare per molto tempo ancora.