Nuova Lancia Gamma: con la futura ammiraglia il rinascimento del brand ad un nuovo livello

Nuova Lancia Gamma che qui vi mostriamo in un celebre render del designer e creatore digitale Mirko del Prete sarà la seconda novità del rinascimento di Lancia dopo il debutto della nuova Lancia Ypsilon avvenuto lo scorso 14 febbraio. Il suo lancio sul mercato è previsto nel 2026 esattamente due anni prima della nuova Lancia Delta che invece vedremo nel corso del 2028.

Nel 2026 la nuova Lancia Gamma pronta a portare il marchio ad un altro livello

Nuova Lancia Gamma sarà la futura ammiraglia del brand. Questa auto sarà interamente made in Italy essendo prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi insieme alla erede di Jeep Renegade e ad un altro modello di Jeep e a due vetture di DS Automobiles tra cui la nuova DS 8. Tutte queste auto utilizzeranno la nuova piattaforma di Stellantis STLA Medium.

La nuova Lancia Gamma descritta come una fastback dovrebbe stupire e non poco per il suo look con dimensioni importanti. Si dice infatti che sarà lunga quasi 4,7 metri. L’auto rappresenterà il meglio che Lancia ha da offrire in termini di lusso, tecnologia, prestazioni e stile. Gli interni saranno tipicamente nello stile italiano e porteranno il brand ad un nuovo livello che avvicinerà Lancia ai marchi più blasonati.

Anche la nuova Lancia Gamma avrà una versione HF ad alte prestazioni che sarà il modello top di gamma con quasi 400 cavalli e autonomia di oltre 700 km. La nuova vettura di Lancia infatti dovrebbe essere solo elettriche al 100 per cento sempre che nel frattempo non arrivino cambiamenti improvvisi rispetto a quelli che sono i piani originari di Lancia per questa auto.