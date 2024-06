Dodge Europe ha preso parte al Dodge Day 2024

Dodge Europe ha partecipato al “Dodge Day 2024”, un evento speciale che ha riunito più di 120 modelli Dodge sulle rive del Lago di Garda a Lazise, ​​in Italia. Organizzato dall’associazione culturale “Dodge Challenger Team Italia”, una delle community di appassionati Dodge più grandi d’Italia, l’evento si è svolto domenica 16 giugno e ha visto la partecipazione di oltre 300 persone alimentate da un’autentica passione per le iconiche muscle car americane.

Ida Zetterström, Dodge Brand Ambassador, è stata accolta calorosamente come ospite d’onore dai fan

Oltre alle fantastiche auto esposte e celebrate, i fan italiani hanno avuto la possibilità di essere parte dei progetti di comunicazione di Dodge Europe, ospitando la Brand Ambassador Ida Zetterström, NHRA Top Fuel Racer e European Top Fuel Champion 2023. È stata accolta calorosamente dalla comunità, arrivando a Lazise a bordo di una Dodge Challenger SRT Hellcat Red Eye: all’incontro di Ida con la comunità locale sarà dedicato un capitolo speciale del prossimo episodio della web series IN//OUT – Stagione 2.

Dopo aver scattato foto, rilasciato autografi e trascorso momenti molto divertenti insieme ai tifosi italiani della Dodge, Ida è stata anche nominata socia onoraria del Dodge Challenger Team Italia dal direttivo dell’associazione.

Uno dei momenti salienti della giornata è stata la sfilata di tutte le auto, guidata dalla Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye di Ida, Green Sublime. Le foto di questo momento memorabile, scattate sulle strade tortuose che costeggiano il Lago di Garda, hanno ottenuto un notevole successo sul canale Instagram di Dodge Europe, ottenendo oltre 40.000 Mi piace e raggiungendo un vasto numero di nuovi follower sui social media.

“Le comunità di fan Dodge in Europa hanno un potenziale enorme e inesplorato in termini di comunicazione del marchio. Offrono anche un’opportunità genuina ed efficace per costruire e mantenere conversazioni dirette con i nostri clienti, sia online che durante eventi come l’Italian Dodge Day “, ha affermato Luca Vernoli, responsabile della comunicazione di marketing per Dodge & Ram Trucks in Enlarged Europe.