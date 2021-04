Dodge Challenger SRT Hellcat vs Camaro LT1: qual è la più veloce?

Gran parte delle drag race presenti su YouTube avvengono fra vetture modificate. Tuttavia, la gara di accelerazione che vi proponiamo in questo articolo, condivisa da Can I be Frank, vede protagoniste due auto dello stesso segmento e soprattutto senza alcuna modifica.

In questo caso abbiamo di fronte una Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody e una Chevrolet Camaro LT1. Nonostante le differenze, la gara è stata molto combattuta. Una volta che entrambi i piloti hanno però raggiunto le marce più alte, è entrata in gioco la potenza di traino superiore del motore Hellcat.

Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody

Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody: la potente muscle car affronta una Camero LT1

La Challenger SRT Hellcat in questione dispone del kit widebody di serie, il che significa che è dotata di passaruota più larghi, cerchi diversi, sospensioni Bilstein con smorzamento adattivo e tre modalità, pinze a sei pistoncini con dischi ventilati da 391 mm e barre antirollio irrigidite. Tutte queste modifiche, però, non hanno inciso in alcun modo sulla potenza finale.

La Camaro LT1 di sesta generazione risulta però più leggera della muscle car di Mopar (2000 kg vs 1671 kg). Questo numero si riferisce al modello coupé con cambio manuale a 6 velocità, come quello ripreso da Can I be Frank.

Anche la Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody viene fornita con una trasmissione manuale a 6 rapporti ma è equipaggiata con un motore molto più potente. Si tratta dell’onnipresente Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che produce 717 CV di potenza e 880 nm di coppia massima.

Al contrario, la Camaro nasconde sotto il cofano un LT1 V8 senza sovralimentazione che sviluppa 461 CV e 617 nm. Almeno sulla carta, le due prestanti vetture americane sono molto diverse. Tuttavia, il peso è un fattore molto importante. Ad ogni modo, per scoprire il vincitore della drag race, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

